中国官方制造业PMI降至逾两年低位 稳内需应抓紧提上日程

路透北京11月30日 - 中国11月官方制造业PMI降至逾两年低位，经济放缓压力进一步加大，在中美贸易摩擦扰乱外需的同时，内需也开始显现疲态，工业品价格明显下滑，令部分人士担忧通缩风险。
分析人士多认为，今年四季度和明年一季度中国经济将面临更大下行压力，稳内需应放在重要位置，要抓紧疏通货币政策传导渠道，财政政策也应有所发力。
中金宏观团队认为，内需增长继续下行是11月PMI走低的主要原因；此外，鉴于需求疲弱、供给侧的限制边际放松，原材料价格暴跌也压低了制造业PMI。
“11月PMI整套数据显示，内需增长在今后数月面临加速下行压力。”中金点评称，虽然近期市场的焦点停留在11月底G20峰会中美会谈上，但值得引起注意的是，内需的领先指标正在快速下探--PPI的大跌显示企业盈利增速可能再下一个台阶、预示着制造业投资可能减速；更值得警惕的是，地产行业的先行指标快速弱化。
中金认为，将关注G20峰会上中美领导人会谈的成果，以判断2019年中国外需增长的下行压力，然而，考虑到前期“抢出口”提振开始退潮，今后数月出口增速下行几成定局；当前逆周期调整政策应当将稳内需放在首要位置，且政策调整宜早不宜迟，以避免政策调整滞后带来更多后患。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50，低于路透调查预估中值和上月的50.2，为2016年7月以来最低，当时为49.9。此前官方制造业PMI已连续27个月处于50上方的扩张区间。
统计局并称，11月官方非制造业商务活动指数为53.4，低于上月的53.9，该数据为2017年8月以来最低，当时亦为53.4。11月综合PMI产出指数为52.8，低于上月的53.1，表明企业生产经营活动继续保持扩张，但活跃度有所减弱。
“PMI数据回落，预示着今年四季度和明年一季度经济下行压力有所加剧，我们预计未来政策仍将以稳为主。”华泰证券宏观团队的李超等点评道，中央政治局会议强调的六个“稳”字将越来越重要，去杠杆则会越来越弱化，如果两者出现矛盾，将会更加服从以稳为主的政策基调。
他们指出，前期贸易提前对贸易数据的后续影响继续显现，预计四季度净出口走弱将对GDP构成较大负向拖累。11月底G20峰会中美两国元首会面或成贸易摩擦阶段性缓和的重要关注时点。
官方分项数据显示，11月生产指数为51.9，比上月微落0.1个点，反映内需的新订单指数和进口指数分别跌0.4和0.5个点，至50.4和47.1；反映外需的新出口订单指数则有所企稳，自46.9微升至47。
**价格下跌，内需走弱**
11月制造业PMI分项指数中变动最为明显的当属价格指数，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数降至50.3和46.4，分别比上月回落7.7和5.6个点。
11月原材料和产成品库存指数分别上升0.2和1.5点，至47.4和48.6，显示需求走弱导致企业被动补库存，企业对未来前景的乐观度也有所减弱，生产经营活动预期指数自上月的56.4降至54.2。
海通证券宏观团队的姜超、于博指出，11月购进价格和出厂价格指数大跌，均创下2016年3月以来新低，印证11月以来钢价、煤价、油价普遍下滑，他们预测11月PPI环降0.6%，同比降至2.2%。
“11月制造业PMI再创新低，从中观高频数据看，需求依然低迷，生产难言改善，价格涨少跌多，库存普遍偏高，与PMI分项指标指向一致。”他们称，尤其值得注意的是，近期商品价格全线回落，PMI购进、产出价格也都大跌至荣枯线下。
姜超认为，经济下行压力加大、需求持续弱势，或令19年通缩风险再现，PPI或重现负增长，但考虑到下游行业成本下降或远大于中上游行业的收入下降，综合来看这并非坏事。
华泰的李超等指出，两项价格指数均降至年内低点，体现11月大宗商品价格在需求走弱和供给侧政策弱化综合影响下的大幅下行，预计PPI环比转负。
“目前来看供需格局短期难以改变，我们认为PPI同比下行压力也将逐渐加大，这将直接冲击工业企业盈利。”他们坚持工业数据整体回落的判断，预计明年难见盈利拐点。
**增长动能放缓**
从非制造业PMI来看，尽管仍在扩张区间，但增长有所放缓。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，服务业延续增长势头，从行业情况看，受“双十一”促销活动等影响，邮政快递、电信、互联网软件等行业商务活动指数位于56及以上，银行、证券、保险等金融行业均位于60以上，升至高位景气区间。
但道路运输、餐饮、房地产等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落，从市场预期看，服务业业务活动预期指数为59.6，持续位于较高景气区间，企业对行业发展普遍看好；受天气逐渐转冷等因素影响，建筑业景气度则高位回落，商务活动指数为59.3，比上月回落4.6个点。
“增长动能放缓，政策对冲力度将加强，但思路可能与之前有所不同。”联讯证券分析师李奇霖、张德礼称，货币政策从投放流动性，转向疏通传导渠道，民企是主要载体；政策重心从货币转向财政，预计2019年将上调财政赤字率和新增专项债额度。
西南证券分析师杨业伟也指出，经济下行压力继续上升，政策传导渠道亟需疏通。虽然政策从年中开始已经明显转变，但由于传导渠道不畅，实体融资继续大幅收缩，经济下行压力并未缓解。
“未来需要放松对地方政府等实体融资部门的管控，以增加实体融资需求，同时需要减轻金融监管力度，推动表外融资回升，提升金融机构资金投放能力，以有效的疏通政策传导渠道。”
李超团队强调，未来政策仍将以稳为主。对于规范地方债务风险的政策措施，如果导致信用无法释放或稳基建投资补短板产生冲突，可能进行柔性化处理，货币政策年底左右降准的概率仍然存在，基本面回落+货币持续宽松。
面对学界一些批评中国积极财政政策不积极的声音，中国财政科学院院长刘尚希近日表示，当前中国经济正处于新旧动能转换的时期，应对经济下行压力，积极财政政策的理解应有新题义，积极不等于扩张，不是单纯只看赤字率是否扩大，同时货币政策也大有可为。
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