李显龙2019年新年献词 一口气讲了18件事

1. 2018 年对于新加坡是成果累累的一年。我国经济稳健增长了3.3%，接近2017 年的水平，也超出我们的预期。我们预计2019 年将实现1.5%至3.5%的经济增长，但全球经济存在重大不确定性，包括贸易冲突加剧、金融市场波动频频，和经济可能放缓的迹象。
■国际舞台上的新加坡
2. 对外方面，2018 年是丰富多彩的。我们的外交官和官员代表我国不停地在国际舞台上奔波。6 月，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩之间的历史性峰会在新加坡举行。新加坡这一年也是东盟轮值主席国。我们以“坚韧团结·创新求变”为主题，推展了务实的项目以增进区域稳定和一体化。我们也加强网络安全合作，并组成东盟智慧城市网络，创建与伙伴合作的新平台。
3. 但地缘政治总有潮起潮落。中美关系继续让人担忧。这些紧张局势将给世界制造问题，使得各国更难同时与中美为友。如果各国被迫选边站，开放互通的全球秩序将进一步分裂，伤及所有人。
4. 在邻近的区域，我们也一直经营着与邻国的关系。我国与印度尼西亚的关系向来积极，有显著的双向合作与投资。马来西亚在5月大选后成立了新政府。我国希望与马来西亚维持具建设性的伙伴关系，也期待双方的新一代领导人能建立良好的工作关系。尽管如此，我们之间近日浮现几个课题。在两个因历史、经济、文化和亲情而紧密相连的邻居之间，这种情况时不时发生是无可避免的。
5. 马来西亚想要延后“双坡高铁”项目时，新加坡与马方合作调整以满足他们的需求。最近新的争端则较难化解，包括具挑衅意味入侵我国领海而引发的海域边界争议，以及有关实里达机场仪表降陆系统（ILS）程序的空域纠纷。马来西亚也想要调整柔佛水供价格，这是个近来重现的老课题，而新加坡对这个立场非常明确。
6. 我们会冷静并具建设性地处理这些事宜。无论多么困难，新马都必须在处理具体问题的同时维护整体关系。要做到这点，须本着平等和相互尊重的精神，并履行国际承诺和维护法治。较年长国人应该记得，双边关系过去经历困难时，我国都是这样应对的。每一次我们都能够团结一心，冷静但坚定地站稳立场。我有信心，这一次国人也将紧密合作，维系与马来西亚的稳定关系，新一代也将学习如何在与邻国和平友好相处的同时，共同捍卫我国至关重要的利益。
■国内情况
7. 对内方面，我们正在进步。在许多国家，社会承受着压力，人们对于工资停滞、生活不见改善，以及政治制度失灵感到愤怒和沮丧。法国“黄背心”示威只不过是这种焦虑情绪的最新表现。无论是英国脱欧，或是美国和德国温和派政治领袖的支持率大幅滑落，类似不满情绪也在其他地方爆发。
8. 做为高度开放的社会，新加坡也面临类似压力。但我们比多数国家应对得更好，因为我们一直与国人密切合作以改善所有人的生活。我国经济有所增长、失业率维持在低水平，各阶层的收入也提高。我们创造好工作，并通过教育制度和技能创前程（SkillsFuture），为人民做好准备胜任新工作。关键在于，政府关注人们的担忧，并与国人一同努力为所有人创造更美好的明天。
9. 我国正在改进医疗、教育、住屋和公共交通。我们确保优质的医疗服务是负担得起且便捷的，并在全岛兴建更多综合诊疗所和医院。最新的盛港综合医院和社区医院，已在8 月开始接收病人。社保援助计划（CHAS）和终身护保计划（CareShield Life）即将有所改进，为慢性病患和残障人士提供更多支持。出生于上世纪50 年代的立国一代，也可期待在不久后领取他们的医疗福利配套，如同之前的建国一代。
10. 我国教育体系已受到国际赞赏，但我们将进一步改进，以协助学生甄别和培养他们的强项与才能。我们正在减少对考试和学术成绩的关注，并强调全面发展。我们大力投资于学前教育，通过新的国立幼儿培育教育学院提升教师素质，并兴建更多学前教育中心，给予年轻一代良好的人生起跑点。我们也增加学前教育津贴，减轻养育幼儿的父母的负担。
11. 硬件方面，我们在为下一个五十年重新建设我国住屋和基础设施。建屋发展局正在制定计划，以提升和更新政府组屋和住宅区，包括扩大家居改进计划（HIP）、推出第二次家居改进计划（HIP II）以及自愿提早重建计划（VERS）。这将确保政府组屋仍将是优质住宅，并且可良好保值以供退休用途。国人可期待生活在充满活力且温馨的邻里内，居民中有老有少，也有浓厚的社区精神。海军部村庄就是这样一个项目，它近日在世界建筑节上被誉为“世界年度建筑”，是很高的荣誉。
12. 我们在公交系统上所投入的巨大努力也取得成效。巴士和地铁不再那么拥挤，并且服务更可靠。汤申—东海岸地铁线的新列车已运到，赶上这条线2019 年在兀兰的第一阶段通车。我们也正在为2040年陆路交通发展总蓝图进行公共咨询。与此同时，大士巨型海港和樟宜机场第五搭客大厦的工程继续进行，星耀樟宜也将在2019 年开幕。
■领导层更新
13. 这些是为我国未来所做出的至关重要的投资。为实现这些大胆的计划，新加坡需要稳重且能干的领导人，能够带动国人共同进步和繁荣。
14. 2018 年，我们在领导继任上取得显著进展。国会5 月经过内阁改组后重新开幕。较年轻的部长和次长们正在接触不同职责，作为一支团队一起努力。他们已决定由王瑞杰领导他们，也支持瑞杰选择陈振声为副手。
15. 这是好的结果。它让新加坡人和外国人都有信心，在我和其他资深同事卸任之后，新加坡仍将继续获得长期的妥善治理。我和较年长的部长们也将竭尽所能，协助新领导团队接棒，成功肩负起领导新加坡的责任并保障其未来。
■全民一心
16. 新加坡人民在这个领导接棒过程中扮演着至关重要的角色。我恳请大家与较年轻政治领袖合作，为新加坡组建最好的团队。我国的治理模式相当独特，且行之有效。它让新加坡得以充分利用所拥有的东西，在竞争激烈的世界中脱颖而出。我国政治经绝对不能发生其他地方常见的敌意、争斗和党争所造成的分裂与动摇。相反的，国人必须保持团结，坚定地共同努力，来加强和更新我们的社会契约。
17. 凭着长远的政策和强大的团队，我们有理由对未来充满信心。尽管外部环境和经济前景不确定，但我们将以焕然一新的活力和意志迈入我国开埠200周年。我们已准备好应对前方挑战，进一步建设安全、和谐和繁荣的国家。
18. 祝大家新年快乐。
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