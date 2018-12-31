外媒：失踪的马航MH370可能在哈萨克斯坦

2014 年 3 月 8 日，一架载有 239 人的马来西亚航空公司 MH370 客机在从吉隆坡飞往北京的途中失踪，目前仍下落成谜。依据调查人员得出的结论，这架飞机最有可能坠入印度洋，但相关证据并不是 100% 确凿，客机也可能飞向哈萨克斯坦。

据英国《每日快报》 12 月 29 日消息，调查人员根据前身为国际海事卫星组织的 Inmarsat 公司的数据得出结论，飞机最有可能在印度洋坠毁。数据揭示了一颗特定卫星和飞机之间的距离，该卫星停留在地球表面某一点的上方。知道了这个距离，意味着客机必须位于两条弧线上的某个点，而判断它从最后一个已知位置向北还是向南飞行。

“ 北弧 ” 大概从哈萨克斯坦和土库曼斯坦边界一直延伸到泰国北部，而向南大概从印度尼西亚一直延伸到南印度洋。 Inmarsat 公司的工作人员计算得出，若飞机一直以典型的客机速度直线飞行，那么它最有可能在两个地点坠毁。如果它向南飞，就会在印度洋；如果向北飞，则会在哈萨克斯坦。前者可能性更大，但后者也不能排除。





报道称，这一点至关重要，如果飞机向北飞行，则机上乘客的亲属还会看到一线希望。美国科学作家杰夫 • 怀斯（ Jeff Wise ）说： “ 如果飞机向北飞行，客机可能降落在某个偏远的地方，乘客可能还活着。若飞机向南飞，唯一的目的地就是汪洋大海。但目前还没有明确的方法来区分这两种情况。 ”

另据新加坡《联合早报》消息，马航 MH370 航班 2014 年 3 月失联后不久，多个国家包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、印度、老挝等表示，他们没有找到任何失联航班曾飞经该国上空的信息。

哈萨克斯坦通讯社曾报道，该国交通通讯民航委员会副主席说，马航客机失联当日并没有飞经哈领空。关于其可能飞经哈上空的信息是不可信的。 “ 根据哈空中导航服务商提供的信息，九架马来西亚航班（ 2014 年） 3 月 8 日经过哈领空，其中没有失联航班。 ”





值得一提的是，此前全球各地已收集到多片失踪客机残骸。据路透社消息，有遇难者家属 11 月称，今年 8 月在马达加斯加附近又发现 5 片残骸。

2014

年

3

月

8

日，马航

MH370

客机从吉隆坡飞往北京途中在雷达屏幕上消失，机上载有

227

名乘客和

12

名机组人员。今年

7

月

30

日，马来西亚政府公布名为《

MH370

安全调查报告》的最新报告，报告主体部分共计

495

页，内容包括飞机基本信息、机组人员构成、调查和搜寻工作等信息。但根据报告，飞机失踪原因依然不明。

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