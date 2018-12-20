亚股下滑 美联储2019年利率指引令投资者失望

亚洲股市周四下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一如外界预期升息，并维持明年继续升息的大部分政策指引，令原本期待政策展望更偏鸽派的投资者感到失望。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.3%，澳洲股市跌0.7%，至两年低位。
日股日经指数.N225跌1.7%至九个月新低。
中国沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300分别跌0.8%和0.9%，香港恒生指数.HSI跌0.7%。
美国标普500指数.SPX收跌1.54%至2017年9月以来最低水准。美股12月料将创1931年经济大萧条最严重时期以来的最大同期降幅。
“我认为美联储可能低估了其他影响因素，”Principal Global Investors的首席全球经济学家Bob Baur说。
“贸易一直是重点，但我认为逐步收紧货币政策也是最近市场波动的一个推动因素。鉴于企业借贷和支出依然高企，而且美联储继续削减资产负债表，我预计如果继续收紧政策，市场波动就会持续，”他说。
美联储一如预期升息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至2.25%-2.50%。
美联储称，未来一年需要进一步渐进加息“几次”，决策者预计明年升息两次，而不是9月时预计的三次，这也基本符合预期。
但这一小幅调整不足以缓解市场对在贸易紧张情势、减税带来的提振作用减弱以及企业财务状况收紧的影响下，美国经济进一步放缓的疑虑。
美国垃圾债大跌，垃圾债上市交易基金(ETF)(HYG)跌0.9%，创3月1日来最大跌幅。
投资者涌入政府公债市场，美国10年期公债收益率跌至5月29日所及低点2.759%下方，最低探至2.750%的4月初以来最低水准。
短期公债收益率上升而长期收益率下降，引发了关于收益率曲线倒挂的担忧。历史上，这种倒挂现象是经济即将陷入衰退的可靠信号。
“我们预计更多的加息将导致三个月期/10年期公债的收益率曲线倒挂，这是股市将进入熊市以及美国与世界其他地区即将迎来经济衰退的可靠信号，”嘉信理财(Charles Schwab)驻波士顿的首席投资策略师Jeffrey Kleintop表示。“因此，这是需要关注的事情。我们确实预期对于投资者来说将是非常困难的一年。”
两年期美债收益率持于2.665%，仅比10年期美债收益率低0.111个百分点。
由于升息25个基点可能让收益率曲线倒挂，因此许多市场参与者怀疑明年联储是否还会升息。
联邦基金利率期货目前预估明年升息一次的机率仅约50%。
在外界解读美联储立场不像期望的那样偏鸽派后，美元兑主要货币反弹。
欧元兑美元报1.1382美元，脱离联储声明前触及的周三高点1.14395。
美元兑日圆持于112.50，从联储声明前所及的七周低位112.09弹升。
“交易员昨日抛售美元，寄希望于美联储今日会更偏向鸽派立场，”瑞穗证券首席外汇分析师Kengo Suzuki说。
人民币在亚洲早盘交易中走软，之前中国央行周四维持短期借款利率不变，不跟进美联储的升息。
人民币兑美元CNY=CFXS跌破6.91水平，最新报6.9136，较上日收盘走贬0.3%。
大宗商品货币因油价疲弱而表现不佳。
加元兑美元CAD=D3触及18个月低位1.3507加元，最新报1.3497加元。
澳元兑美元AUD=D3周三尾盘触及七周低位0.7085美元，最新报0.7108，从澳洲的稳健就业报告中也获得一些支撑。
日本央行周四维持货币政策不变，一如预期。今日稍晚，英国和瑞典等央行将宣布利率决议。外界预期这些央行均将按兵不动，但瑞典央行的决议料是惊险过关，一些分析师预期会升息。
油价周四下跌，抹去上日录得的多数涨幅，并恢复本周稍早的跌势，因市场担忧供应过剩以及全球经济前景。
近月美国原油期货下跌1.8%至每桶47.32美元，布兰特原油期货下跌1.3%至56.50美元。(路透社)
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