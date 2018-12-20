美国股市又挨联储当头一棒 熊市是否接踵而至？

鲍威尔刚刚又戳了熊一下？
美国股市周三又挨一闷棍，美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布再次升息，且主席鲍威尔对于未来进一步收紧政策的措辞，并没有软化到投资者所期望的程度。
如今的问题在于，鲍威尔讲话传达出的信息显示，美国经济应该已强劲到足以自行站稳脚跟，无需联储的更多协助，这种表态会否成为股市崩跌至熊市水准的催化剂？
“此刻，美联储是市场好友的概念已不复存在，”阿拉巴马州伯明罕市BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说。
“有(把我们推入熊市)这种可能，尤其是如果鲍威尔及其他FOMC委员从现在到下次会议期间继续发表鹰派言论的话。”
周三随着利率政策尘埃落定，标普500指数.SPX当天收低1.54%，收盘水准较9月20日所及纪录高位低14.5%。这使得该股指接近许多市场观察人士认为进入熊市的标准--下跌20%。
纳斯达克指数.IXIC甚至更接近熊市。科技巨头云集的纳斯达克指数较8月29日高位已跌18.2%，周三跌2.17%。‘
实际上，标普500指数成分股中有超过一半个股当前报价较52周高位至少跌20%，包括小型股在内的一些细分市场已经确认了熊市格局。
美联储周三决定将联邦基金利率目标区间上调至0.25个百分点至2.25%-2.50%，并称将维持收紧货币政策计划的核心不变，尽管美联储官员表示，明年可能放慢进一步升息的步伐。
在鲍威尔召开记者会期间，市场跌势加剧，因他在会上表示，将继续落实每月将资产负债表规模削减500亿美元的计划，尽管这只是重复了美联储长期以来的政策。
“资产负债表问题将他拖下水，”3EDGE Asset Management的首席投资策略师Fritz Folts说，“他们或许已犯了政策错误。”
鲍威尔最近几个月有关利率水平的言论已搅动股市。他在上月底称美联储的政策利率“略低于”既不抑制也不提振稳健经济的水平，激发了投资者的强烈乐观情绪。
“他上次讲话导致市场反应过度后，对他来说不让市场感到惊吓真的很难，”Manulife Asset Management驻波士顿全球首席分析师Megan Greene表示，“2019年升息预期已降至一次，这不现实。”
诚然，无法保证标普500指数将跌至熊市区域。一个原因就是，投资者很快就会注意到熊市与经济衰退相关，而目前经济看起来相对稳健。
此外，投资者对鲍威尔讲话和美联储行动的反应可能会有变化。
“从历史上看，市场的最初反应往往是错误的，”Harris Financial Group执行合伙人Jamie Cox表示。
但就目前而言，美联储加剧了市场的紧张情绪。美国企业获利增长减弱，以及美国和中国这两个最大经济体之前的贸易紧张情势，已经令市场饱受惊吓。(路透社)
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