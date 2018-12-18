华为案冲突续发酵 加国传拒发王毅妻签证

华为千金孟晚舟在加拿大被捕，引发中加 2 国关系紧张，持续发酵。海外中文媒体前天披露，中国外交部长王毅之妻钱韦，日前遭加拿大拒发签证，王毅在加国拥有 2 处豪宅，但中方未证实消息。中国鹰派官媒《环球时报》社论前天则称，中国必须对中加冲突可能进一步升级做好准备。





美国中文媒体多维新闻网前天指，钱韦日前向加拿大申请签证遭拒签。报导称，中国红二代恐持续受美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰组成的国际情报分享团体“五眼联盟”监视，而他们在这些国家的财产恐也不保，人也难进入这些国家境内。





被拘 2 加国人获探视





钱韦出身外交官家庭，父亲是退休外交官钱嘉东，曾任已故中国前总理周恩来的外事秘书、中国常驻联合国日内瓦代表团大使等职。钱韦活跃于公益活动，她 10 月曾出席“大爱无国界 —— 听见世界的爱”公益活动，共有 90 多个驻北京使馆和国际组织驻北京机构派代表参加，场面盛大，夫妻还一起逛义卖摊位。现年 65 岁的王毅在钱嘉东提携下进入外交部亚洲司从基层做起，仕途平步青云， 2013 年 3 月出任外长至今，今年 3 月兼任国务委员。报导指，王毅在加拿大拥有 2 笔豪宅不动产。





针对中加关系紧张，《环时》社论直批，加拿大帮美国扣押孟晚舟是破底线的行为，北京需清晰表达不能接受，并就中加冲突可能进一步升级做准备，最大限度地争取国际舆论支持，别让部分西方媒体将中国的反制，抹黑成为“中国对外开放倒退”的借口。





与此同时，加拿大外交部证实，加国驻北京大使麦家廉前天获准探视遭中方逮捕的加拿大商人史佩弗。史佩弗在辽宁省丹东市经营北韩文化交流公司，遭中方指控“危害中国国家安全”， 10 日在丹东市被捕。至于另名遭中方拘捕的加拿大前外交官康明凯，麦家廉已于 14 日获准探视。康明凯任职的非政府组织“国际危机组织”负责人前天警告，这起事件对在中国的外国人恐产生寒蝉效应，企业派员到中国前应三思。





如今中加

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国都呼吁双方释放自己国人，中国外交部发言人华春莹昨称，美加自诩“遵守法治和规则”，是现代版“皇帝的新衣”，“无论他们以怎样堂皇的托辞，披上什么合法的外衣，都无不大写着对事实的无视，对法治的蔑视，让世人耻笑”。（苹果日报）

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