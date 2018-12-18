高盛反驳马来西亚控告 指前官员说谎

马来西亚周一起诉高盛与2名前雇员涉及主权基金“一马”(1MDB)贪污事件后，高盛反驳称，马来西亚前政府误导该间美国投资银行。
马来西亚总检察官Tommy Thomas表示，将寻求高盛与另外4名人士，对“一马”损失27亿美元的事件负责。这是高盛首次就“一马”丑闻以来首次直接面对起诉。高盛面对的控罪是违反当地证券法例。两名同时被起诉的高盛前雇员分别是Tim Leissner与Roger Ng。
消息未令市场感到意外。有分析员指出，高盛股价已反映有关情况，唯一是可能导致该行要额外作出拨备，应对法律费用。有估计额外拨备将是10亿美元。
美国司法部检察官早在11月1日因应“一马”丑闻，起诉Leissner与Ng，以及2名人士，违反外国防贪法。司法部未有回应马来西亚的起诉行动。高盛股价自11月1日以来已累计跌24%。
高盛发言人Michael DuVally发表声明，指部分马来西亚前官员与“一马”对该行、外间法律顾问及其他人士说谎，以致有关交易得以完成。他指出，高盛未有在检察官起诉前了解控方所提指称及作出回应。高盛认为，案件不会影响集团全球业务。
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