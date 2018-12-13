菲律宾国会批准再次延长南部戒严令至2019年底

菲律宾国会参众两院 12 日召开联席会议，以压倒性多数的投票结果通过了菲总统杜特尔特关于延长南部地区戒严令至 2019 年年底的提议。

在当天联席会议上，经过数小时讨论，最终以 235 人赞成、 28 人反对、 1 人弃权的结果通过戒严提议。这意味着自 2017 年 5 月 23 日开始的戒严令将至少维持到 2019 年 12 月 31 日。这是菲国会第三次批准杜特尔特总统的申请延长戒严令提议。





参加会议的菲执行部长梅迪亚尔德亚说，政府正处于终结菲南部紧张态势的关键阶段，延长戒严十分必要。 “ 反政府武装仍在南部棉兰老岛等地活动并且发展，我们不能对这种破坏国家主权和公众安全的行径坐视不理。 ”

菲总统府随后发表声明说，菲南部地区戒严令的延长符合当地民众利益与福祉。期待采取坚实举措，最终根除南部地区的恐怖分子和反政府武装分子。

2017 年 5 月 23 日，菲政府军与 “ 穆特组织 ” 以及阿布沙耶夫武装人员在马拉维市发生交火，杜特尔特于当天宣布在南部棉兰老岛等地实行为期 60 天的戒严。菲国防部长洛伦扎纳当年 10 月曾宣布，政府军已彻底清除马拉维市城内的武装分子。但在随后一年多的时间里，当地武装冲突及恐怖袭击仍时有发生。

根据菲律宾宪法，总统有权在特定地区宣布实施不超过

60

天的戒严。在戒严令到期后，经总统提议并获国会批准，戒严令可以延长。

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