法国2019年赤字率恐超欧盟规定并招致处罚

法国银行从业人员分析，法国 2019 财政年度赤字率可能突破欧洲联盟对成员国规定的上限。



路透社 12 日援引法国兴业银行经济师米歇尔 · 马蒂内的研究报道，如果法国政府不进一步削减开支， 2019 年度公共预算赤字将超过国内生产总值的 3% ，超出欧盟规定，恐招致后者处罚。



为平息法国民众近一个月来表达的不满，总统埃马纽埃尔 · 马克龙本周建议政府施行一系列经济和财政措施，包括取消上调燃油税，增加低收入阶层工资，减少对退休金征税。





法国行动与公共账目部长热拉尔德 · 达尔马宁说，这些措施相当于政府出资总计 100 亿欧元。如果长期施行一项一次性的工资退税方案，相当于使政府另外失去 200 亿欧元税收。

路透社推断，把工资退税方案等潜在举措算在内，法国 2019 年赤字率可能达到国内生产总值的 3.4% 。

法国总理爱德华 · 菲利普告诉国民议会议员，政府准备加快减税，增加工人收入， “ 必然引发赤字后果 ” 。他补充说，政府将努力控制新增财政支出。

马克龙就任后减少财政在养老金和医保方面的支出，扭转法国以往 10 年 “ 无视 ” 欧盟赤字规定的做法。一旦法国 “ 重蹈覆辙 ” ，在预算事务方面可能失去其他欧盟成员国的信任。

意大利最近数月就预算案与欧盟持续 “ 拉锯 ” 。就欧盟对赤字超限的处罚，意大利副总理路易吉 · 迪马约说，欧盟应当对法国和意大利 “ 一视同仁 ” 。

法国政府定于

2019

财年第二季度发布新一轮经济预测，届时欧盟将对法国当年预算案作出最后审定。

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