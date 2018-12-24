美国声援加拿大 要求中国立即释放两名加拿大人

继加拿大之后，美国周五亦要求中国释放两名被拘的加拿大人。中国的做法被认为是对加方逮捕华为高管的报复举措。





中国上周拘捕了两名加拿大人，一名是前外交官、国际危机组织 (ICG) 顾问康明凯 (Michael Kovrig) ，另一名是商人迈克尔 (Michael Spavor) 。之前，加拿大警方于 12 月 1 日逮捕了中国华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟。





加拿大外长弗理兰 (Chrystia Freeland) 在一份声明中称， “ 我们对本月稍早中国当局任意拘留两名加拿大人深感关切，并要求立即释放他们。 ”





弗理兰表示，孟晚舟面对的是 “ 公平、公正和透明的法律程序 ” ，加拿大既不会 “ 破坏法治和司法程序，也不会将其政治化 ” 。





美国国务院发言人 Robert Palladino 发表的一份类似声明附和了她的说法。该声明指出，加拿大逮捕孟晚舟是在履行国际法律义务，并要求立即释放康明凯和迈克尔。





英国外交大臣亨特在一声明中称，关于孟晚舟案，英国 “ 有信心加拿大会以公平且透明地进行法律程序 ” 。亨特说，他 “ 极为关切康明凯案和迈克尔案政治动机的暗示 ” 。





欧盟表示，逮捕和拘留康明凯和迈克尔行动中 “ 宣称的动机 ” ， “ 引发了关于在中国从事合法研究和商务行为的忧心 ” 。





“ 他们在被拘留时不能见律师，这违反了辩护权， ” 欧盟声明称，并称欧盟支持加拿大政府的努力。





相比孟晚舟全程都可与律师及家人会面，康明凯却不能见律师， Spavor 则不允许和家人见面，一个月仅能见一次领事人员。





瑞典籍人权工作者 Peter Dahlin 说，各国政府必须站出来讲话， Dahlin 在 2016 年曾因被控违反国安在中国被拘留三周后遣返。





“ 目前保护康明凯和迈克尔的唯一办法，就是积极维护他们的权利，并让中国将事件降级。 ”Dahlin 对路透表示。





“ 沉默只会让中国得以将康明凯做为人质，做为工具，只要那对他们有用，他就不会重见天日。





中国对于为何挽留两名加拿大人，只是含糊地说他们涉嫌从事危害中国国家安全的活动，并未与孟晚舟被捕事件直接联系起来。





美国寻求引渡孟晚舟，指控她在关于与伊朗有关联的交易方面对多家跨国银行做出误导性陈述，导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。 46 岁的孟晚舟目前在温哥华交保候传。





华为是全球最大的电信网络设备供应商和第二大智能手机生产商。路透

4

月时报导，美国至少自

2016

年起就在调查华为是否违反了美国出口及制裁法律，将原产于美国的产品运往伊朗和其它国家。

(

路透社

)

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