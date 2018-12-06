领空授权及领海划界 外交部向新加坡呈2抗议书

随着马新两国近日来就领空授权和领海划界的课题，闹得沸沸扬扬，大马政府今日透过新加坡驻马最高专员署，向新加坡政府提呈两份抗议书。





外交部今日发文告指出，这两份抗议书，包括新加坡于本月 1 日，发表在实里达机场执行仪表着陆系统（ ILS ）程序，以及马新两国海域边界划界课题，包括新山港口划界等课题。





文告指出，大马外交部向新加坡政府表达大马强烈反对，并抗议新加坡民航局在没有获得大马政府的同意下，擅自发表声明，公布在实里达机场落实仪表着陆系统（ ILS ）。





文告表示，新加坡政府的单方面行为，侵犯了大马主权和入侵大马领土上的领空。新加坡的行为，违背了每个国家对其领土上的领空，有完整和专属主权的原则，以及国家授权领土上的航空交通服务，不会减损其主权。





“有鉴于此，大马外交部重申大马政府的呼吁，要求新加坡政府撤回，在实里达机场发表和执行仪表着陆系统（ ILS ）程序。”





此外，针对马新领海划界的课题，大马政府也坚决反驳新加坡政府就新山港口界限的指控，即大马总检察署在今年 10 月 25 日在宪报颁布的《新山港口界限变更公文》（ Declaration of Alteration of Port Limits for Johore Bahru Port ），导致新加坡大士一带的领海受侵犯，或违反新加坡的主权及国际法。





文告指出，大马政府坚持，新的新山港口界限，仍属于大马领海。同时，这也是大马政府的权力，在其领海进行划界，并符合国家法律。





“因此，大马政府驳斥，大马政府的船只入侵新加坡大士领海的说法。”





文告表示，大马政府的立场是，大马有权在其领海内执法。此做法完全符合国际法，因此，大马海事执法机构和大马海事部并没有入侵新加坡领海。





文告说，大马政府相信，两国都承认和重视良好及强大的双边关系。两国领导人已在大马首相敦马哈迪于今年 11 月 12 日至 13 日访问新加坡时，针对这些课题表达观点。





“因此，必须要避免任何极有可能让紧张关系升级或燃烧的行为。”





文告指出，考量到这一点，大马政府建议两国外交部召开会议，以讨论领海课题。而这种对话精神，也将为两国交通部长提供讯息，解决仪表着陆系统（ ILS ）和领空授权课题。（马来西亚东方报）

Twitter

sgnypost





