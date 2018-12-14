特朗普：还可对中国另外2670亿商品征税 这是灾难性的

美国总统特朗普（Donald Trump）12月13日接受了福克斯新闻采访，期间谈到了中美贸易战。
特朗普说：“聊一些有意思的东西，我刚刚看到了《华尔街日报》刚出炉的头版。中国将开放市场，将开放自己的政策，这是一个重大的政策转变。他们将会开放整个国家，他们想要取悦特朗普总统。”
他还说：“我同习近平主席建立了非常棒的友谊，他是中国绝对的领导人。我认为，我们会达成一个对两国来说都很棒的协议。我们将让中国开放。”
特朗普还说，美国已经向中国2,500亿美元的商品征收了关税，“我还可以向中国另外2,670亿美元的商品征税，他们不想。这对中国而言是灾难性的。他们现在同意购买美国的大豆，大量的大豆。你看到了，这正在发生。”
特朗普还说：“我非常尊敬习近平主席。他不是一个投降者。但是我告诉你，中国经济面临困难，这全都是因为我。这是中国经济面临困难的唯一原因，因为我征收了关税。”
中美贸易战今年7月6日开始正式爆发，持续了4个多月，在贸易战持续并有可能继续升温之际。“习特会”于12月1日在阿根廷如期举行。
在这次会议上，中美达成了贸易停火协议。 白宫网站12月1日就“习特会”发表声明称，在贸易问题上，美国总统特朗普同意2019年1月1日之后，对中国2,000亿美元商品加征关税的比例仍然维持在10%，不会提升至25%。
声明还称，中国同意从美国购买大量农业、能源、工业和其他产品，以降低美中两国间的贸易不平衡状态，购买产品的具体数量尚未决定。中国还同意立即开始购买美国农民的农产品。
据最新消息显示，中国已经开始重新购买美国的大豆，此外闭口不提美国反感的《中国制造2025》计划。
据分析，美国挑起中美贸易战的一个重要原因就是为了打击《中国制造2025》战略。
值得一提的是，特朗普身边策划了这次对华贸易战的核心人物、“鹰派”美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer），其实“并不满足于”对中国产品征收关税。
按照《纽约时报》的报道，他真正要打击的是中国政府推出的《中国制造2025》强国战略中的高科技产品和行业。“这些才是我关心的要征关税的东西”，他说。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost