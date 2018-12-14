特朗普：还可对中国另外2670亿商品征税 这是灾难性的

美国总统特朗普（ Donald Trump ） 12 月 13 日接受了福克斯新闻采访，期间谈到了中美贸易战。





特朗普说： “ 聊一些有意思的东西，我刚刚看到了《华尔街日报》刚出炉的头版。中国将开放市场，将开放自己的政策，这是一个重大的政策转变。他们将会开放整个国家，他们想要取悦特朗普总统。 ”





他还说： “ 我同习近平主席建立了非常棒的友谊，他是中国绝对的领导人。我认为，我们会达成一个对两国来说都很棒的协议。我们将让中国开放。 ”





特朗普还说，美国已经向中国 2,500 亿美元的商品征收了关税， “ 我还可以向中国另外 2,670 亿美元的商品征税，他们不想。这对中国而言是灾难性的。他们现在同意购买美国的大豆，大量的大豆。你看到了，这正在发生。 ”





特朗普还说： “ 我非常尊敬习近平主席。他不是一个投降者。但是我告诉你，中国经济面临困难，这全都是因为我。这是中国经济面临困难的唯一原因，因为我征收了关税。 ”





中美贸易战今年 7 月 6 日开始正式爆发，持续了 4 个多月，在贸易战持续并有可能继续升温之际。 “ 习特会 ” 于 12 月 1 日在阿根廷如期举行。





在这次会议上，中美达成了贸易停火协议。 白宫网站 12 月 1 日就 “ 习特会 ” 发表声明称，在贸易问题上，美国总统特朗普同意 2019 年 1 月 1 日之后，对中国 2,000 亿美元商品加征关税的比例仍然维持在 10% ，不会提升至 25% 。





声明还称，中国同意从美国购买大量农业、能源、工业和其他产品，以降低美中两国间的贸易不平衡状态，购买产品的具体数量尚未决定。中国还同意立即开始购买美国农民的农产品。





声明还指出，特朗普和习近平还同意，迅速开始关于强迫技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵和偷窃、服务业和农业方面结构性改变的谈判。双方一致同意，努力在未来

90

天里完成这项工作。如果在

90

天后双方仍无法达成协议，关税比例将从

10%

提升至

25%

。





据最新消息显示，中国已经开始重新购买美国的大豆，此外闭口不提美国反感的《中国制造

2025

》计划。





据分析，美国挑起中美贸易战的一个重要原因就是为了打击《中国制造

2025

》战略。





值得一提的是，特朗普身边策划了这次对华贸易战的核心人物、

“

鹰派

”

美国贸易代表莱特希泽（

Robert Lighthizer

），其实

“

并不满足于

”

对中国产品征收关税。





按照《纽约时报》的报道，他真正要打击的是中国政府推出的《中国制造

2025

》强国战略中的高科技产品和行业。

“

这些才是我关心的要征关税的东西

”

，他说。（多维新闻）

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