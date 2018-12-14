美国11岁男孩因姓“特朗普” 被校园霸凌到改姓

美国特拉华州塔利中学一名 11 岁男孩因姓 “ 特朗普 ” 遭到校园霸凌，最后被迫改名了。

据 NBC 新闻 12 月 11 日消息，学生的父母告诉媒体， 11 岁的男孩乔舒亚 · 特朗普改名的原因正是姓氏，因为他经常因此受到其他学生的欺负。





乔舒亚的母亲梅根 · 特朗普说， “ 他们骂他，骂他是白痴，骂他愚蠢 ” ，而乔舒亚的父亲博比 · 贝托则表示，孩子因为姓特朗普而受到校园霸凌。自从唐纳德 · 特朗普开始竞选美国总统时就开始了。孩子是无辜的，他和竞选总统的特朗普没有任何关系。

为此，父亲只好让乔舒亚在家休学一年，自己来教他。

问题是现在小乔舒亚要上中学了，父母本以为姓氏的问题可以得到改变，还专门找上学校老师，告诉他们乔舒亚的过去。

塔利中学的校长则对此表示知情，学校校长表示，之前就已经要求老师们在点名时已经尽力不说出他的姓氏。

但乔舒亚的父母却认为这并没有阻止霸凌行为。 “ 他（乔舒亚）说他恨自己，恨自己的姓氏，他总是感到悲伤，他不想再这样生活了，作为父母，我认为这很可怕。 ”

因此，经过几次的协商后，学校对 5 名欺负乔舒亚的学生进行了纪律约束，并同意对乔舒亚的姓氏进行修改。

目前乔舒亚已经改成其父亲姓氏

“

贝托

”

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