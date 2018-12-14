美国官员确认中国购买大豆 但不确定会有更多采购





美国政府官员周四对中国自 7 月双方贸易战爆发后首次小规模购买美国大豆表示欢迎，并称他们期望但不能保证会有更多采购。





美国农业部 (USDA) 宣布，中国购买了 113 万吨美国大豆，农户和谷物贸易商认为这个数量本身并不足以提振低迷的价格，或吸收美国农业带积聚的庞大库存。

路透周三首先对此次采购进行了报导，周二美国总统特朗普接受独家专访时表示，中国正在购买 “ 大量 ” 美国大豆。





“ 采购 100 万吨， 150 万吨非常好，这是重要的一步， ” 美国农业部副部长 Steve Censky 周四在艾奥瓦州大豆协会的年会上表示， “ 但还需要更多的采购，如果你用正常年份的水准来考量，我们应该向中国出售 3,000-3,500 万吨。 ”





“ 我们认为这是个很好的开端，是很有希望的进展， ” 美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue) 在华盛顿对记者表示， “ 我们当然希望并且期待这能够实现， ” 他指的是进一步销售。

被问及是否与中国进行了进一步采购的谈判时，珀杜说： “ 不，我们没有，但正如你们所知，是美国贸易代表负责此事。 ”





大豆价格周四下跌，因谷物交易商的注意力放在美国大豆庞大的过剩库存，以及全球最大的大豆出口国巴西几周后料迎来创纪录的丰收。





美国向中国出售大豆之前，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在布宜诺斯艾利斯的 20 国集团 (G20) 峰会期间举行会晤，同意让贸易战休战 90 天，以进行贸易协议谈判。





贸易商称，上述大豆是中国国有企业购买的，这是迄今为止最具体的证据，说明中国正在兑现美国政府所称习近平在特习会上作出的承诺。





尽管上述销量创下单日美国大豆销售纪录第九高，但仅相当于去年中国对美国大豆采购量的 3.5% ，以及美国对所有海外国家大豆销量的 2% 。





“

如果不能确认进一步的购买活动和数量，

(

大豆

)

交易可能很快就会进入一个漫长、寒冷、从根本上看跌的冬季，

”INTL FCStone

市场情报分析师

Matt Zeller

表示。

(

路透社

)

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