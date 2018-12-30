基因编辑专家贺建奎与妻儿 遭软禁大学招待所

中国学者贺建奎宣称创造出全球首见基因编辑宝宝，掀起巨大伦理和医学争议，他与妻儿被软禁在位于深圳南山区的南方科技大学招待所，受到10几名身分不明人士看守。
《纽约时报》（The New York Times）报导，这是贺建奎11月下旬现身香港一场研讨会，为自己辩护以来，首度被见到身影。过去数周，有传闻贺建奎受到软禁。他任职的大学以及中国政府都对他的下落三缄其口。
贺建奎住在共有4层楼的公寓，26日被看到在阳台踱步，对着空气比手画脚。一名看似他妻子的女性，抱着小孩与贺建奎交谈。
贺建奎11月说他在将胚胎植入母体子宫前，使用基因编辑技术改变胚胎，创造出全球首例基因编辑婴儿，震惊全球科学界。尽管他没有提供这对基因编辑双胞胎是否已出生的证据，但他提出的数据指出，他确实有进行基因编辑实验。
贺建奎受到中国和全球科学家群起谴责。许多中国科学家表示，贺建奎的实验象征中国对科学成就的强烈关注，以及无视道德标准的行为。
目前并不清楚这些守卫隶属于警方，还是与大学或其他组织有关。深圳警方并未回应置评要求，南方科技大学也没人接听探询电话。
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