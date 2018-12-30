崔永元揭中国高院高官失职 启动调查

爆料影星范冰冰逃漏税的前央视主持人崔永元日前又揭发，“陕北千亿矿权案”案卷在中国最高法院遗失。中国最高人民法院先驳斥这是谣言，但昨晚改口宣布启动调查。
香港星岛日报报导，中国最高人民法院微信公众号昨晚宣布，崔永元昨天在网路公开的图片中，有两张所载内容与保存在最高法院档案处的案件副卷内容相同，决定启动调查程序，并欢迎崔永元等知情人向高院提供情况。
崔永元日前在网上揭露，“陕北千亿矿权案”案卷在2016年11月28日被盗，负责此案的法官王林清发现后曾向最高法院院长周强报告。案卷至今下落不明，当时办公室的监视器是黑屏。
崔永元指出，案卷遗失后，最高法院没有安排追查、没有报案、要法官重新补一个新卷宗，法官们不愿意签名的卷宗中，重要文件又“飘”回来了。
“陕北千亿矿权案”源于陕西省榆林市一家投资企业和西安地质矿产勘查开发院的一宗估值人民币1000亿元（约新台币4500亿元）煤矿所有权纠纷。
有关诉讼持续超过10年，期间爆出有陕西公函发至最高法院干预法庭判决，投资公司老板被无罪关押100多天。案件终在去年底宣判，投资公司最后“胜诉”，不过判决至今没能执行。
崔永元日前揭露，案卷在最高法院遗失，承办此案的法官王林清和最高法院院长周强都涉及此案，最高法院曾指有关消息是谣言。
不过崔永元昨天再公开几张疑是丢失案卷的图片后，最高法院昨晚宣布启动调查，“如发现我院工作人员违反审判纪律问题，将依纪依法严肃处理。”
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