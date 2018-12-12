美国归还菲律宾三口大钟:1901年美军侵占菲时掠夺

美国军方 11 日正式向菲律宾归还 1901 年美军侵占菲律宾时作为 “ 战利品 ” 从巴朗伊加镇掠夺的三口大钟。

当天在马尼拉维拉摩尔空军基地举行的交接仪式上，三口大钟缓缓从一架美军飞机上被卸下。菲国防部长洛伦扎纳等官员对大钟一一进行了检查，并在确认无误后签署转交证明书。

洛伦扎纳在致辞中说，巴朗伊加古钟的回归是菲律宾 “117 年前一段伤痛历史的终结 ” 。 “ 今天是我们国家历史上值得纪念的一天。我们怀着深深的敬意，感谢所有能让这三口大钟回到菲律宾的各界人士。这三口大钟对于菲美双方都是十分珍贵且重要的历史见证。 ”





洛伦扎纳表示，希望这三口大钟不仅仅是提醒人们那段惨痛的历史，还要作为菲律宾爱国者们为国抛洒热血的纪念与象征。

这三口大钟起初悬挂在巴朗伊加镇的中心教堂。 1901 年 9 月 28 日清晨，菲律宾抗美游击队敲响大钟，向驻巴朗伊加镇的美军发动突然袭击，打死 48 名美军士兵。美军立即调集兵力重新占领该镇，实施了史称 “ 巴朗伊加大屠杀 ” 的残酷报复行径，并抢走三口大钟作为 “ 战利品 ” 。

100 多年来，菲律宾从官方到民间不断要求美国归还大钟。菲总统杜特尔特就任后，更是多次在公开场合抨击美国对菲律宾犯下的罪行，并敦促其尽快还钟。 2017 年 7 月，杜特尔特在发表国情咨文时，正式要求美方归还巴朗伊加钟，他说古钟的历史价值可以 “ 提醒菲律宾人民，先辈们曾不畏牺牲，英勇地反抗了美国殖民者 ” 。 2018 年 11 月，美国国防部长马蒂斯正式宣布将大钟归还给菲律宾。

据悉，在交接仪式后，这三口大钟将暂时安放在菲律宾空军博物馆供民众免费参观，预计将于

15

日回归巴朗伊加镇。

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