明庆改革开放40周年 习将阐述奋进新时代

官方新华社报道，庆祝改革开放四十周年大会明天（18日）上午十时将在北京人民大会堂举行，国家主席习近平“将出席大会并发表重要讲话”。据悉，习近平在讲话除了回顾改革开放的历程和成就，也将阐述“奋进新时代”，强调坚持改革不停顿、开放不止步。中央也将在这次大会表彰改革百杰，当中包括四名港人：王宽诚、霍英东、曾宪梓及陈冯富珍。





1978年12月18日，中共十一届三中全会召开，抛弃“以阶级斗争为纲”的路线，作出了以经济建设为中心、实行改革开放的决策。因此，12月18日被视为改革开放纪念日。改革开放深刻改变了中国， GDP 从3600多亿元增长到80多万亿元，稳居世界第二，七亿多人摆脱贫困，人均寿命提高近九岁。





庆祝改革开放四十周年大会明天举行，中共七常委以及党政军领导人都将出席，习近平将发表讲话。官方新华社昨天发表“新时代，改革开放再出发！”的社评，强调“改革开放只有进行时，没有完成时。”中共十八大以来，以习近平为核心的党中央高举改革开放的旗帜，以前所未有的力度深化改革、扩大开放，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。





文章说，眺望下一个四十年，要坚定不移走中国特色社会主义道路，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，集中精力办好自己的事情。





本月14日，庆祝改革开放四十周年文艺晚会《我们的四十年》在京举行，习近平等中央领导人参加。晚会上篇为《壮阔东方潮》，下篇为《奋进新时代》。





在这次庆祝大会，中央还将表彰一百名为改革开放作出杰出贡献的个人，当中包括四名港人：王宽诚、霍英东、曾宪梓及陈冯富珍，王、霍、曾都曾任香港中华总商会会长，被视为“红色资本家”，陈冯富珍则是前世界卫生组织总干事。王宽诚、霍英东已逝，预料由其后人代为领奖。





改革百杰来自不同行业，包括互联网大亨马云、马化腾、李彦宏，新希望集团董事长刘永好、吉利控股董事长李书福、

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董事长李东生、海尔集团董事局主席张瑞敏、联想控股董事长柳传志、招商局集团原常务副董事长袁庚，经济学家杜润生、厉以宁、林毅夫，科学家袁隆平、陈景润，为港澳回归作出贡献的法学家许崇德、史久镛。（星岛日报）

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