美国智库论2019年最令美国担忧的冲突

美国智库外交关系委员会 (Council on Foreign Relations) 于 12 月 17 日发布了 2019 年《预防优先事项报告》，将网络攻击、美国和伊朗之间可能爆发的冲突以及美中两国的争端列为 2019 年世界和平所面临的最大威胁。拉丁美洲的紧张局势也引发了人们的关注。





美国外交政策研究中心的预防行动中心 (CPA) 编制的《预防优先事项报告》已经连续发布了 11 年，要求外交政策专家根据明年可能发生或已有冲突升级的可能性及其对美国国家利益的潜在影响，对 30 起正在发生或可能发生的冲突进行排名。今年的报告指出了美国在接下来的一年内的九大预防冲突重点。





美国最担忧的九大冲突





保罗 · 斯特尔斯 (Paul B. Stares) 是《预防性优先事项报告》的主要撰写人。他表示： “ 预防优先事项的年度调查在前瞻性地评估世界各地的冲突和不稳定方面具有独特性，并有助于决策者关注最主要的风险。 ” 这一年度报告列出了 9 项对美国利益影响重大但发生可能性中等，或是发生可能性很大但对美国利益影响中等的潜在冲突。

头号风险是网络攻击 —— 高度破坏性的网络攻击可能会对美国至关重要的基础设施和网络带来威胁。





接下来分别是，去核谈判破裂而引发的朝鲜半岛局势再度紧张；伊朗因参与地区冲突和支持激进代理组织而与美国或其盟友发生武装对抗；在南中国海问题上，中国与一个或多个东南亚声索国 —— 文莱、马来西亚、菲律宾、台湾或越南之间就有争议海域发生武装对抗；外国或美国本土恐怖分子对美国或美国的盟国进行恐怖袭击从而造成大规模伤亡。





另外，报告还指出叙利亚政府的持续暴力管制、委内瑞拉的紧张局势、也门持续恶化的人道主义危机以及阿富汗局势引发冲突的可能性也非常高，但对美国利益的影响属中等。





美中两国的争端





尽管人们越来越担心美中贸易争端逐步恶化以及美中之间日益增长的地缘政治对抗和潜在冲突，但美中两国之间只有一个紧急情况被视为最优先事项，那就是南中国海的武装对抗。

然而，《预防性优先事项报告》中首次将美中两国关于台湾的危机纳入调查范围，尽管它被列为第二等的担忧。





南美州的冲突引发美国担忧





2019 年的《预防性优先事项报告》首次对中美洲和南美洲的三种意外情况进行了调查评估，委内瑞拉目前的局势和危机是最令人关切的问题。





委内瑞拉目前的经济危机和政治动荡正逐渐加剧，这可能会导致暴力内乱和难民外流增加。报告将其列为第一等担忧。





中美洲国家墨西哥因其境内有组织的犯罪及相关暴力的加剧引发了人们的密切关注。尼加拉瓜的政治暴力与国内局势的不稳定使得中美洲的移民危机更加恶化。（美国之音）

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