中国人过圣诞节犯法？河北下令：禁放圣诞物品

为了迎接即将到来的圣诞节，中国不少商场都开始摆出圣诞装饰，节日气氛渐浓。但地处京畿的河北省廊坊市近日却发出通告，声称“为了维稳，执法人员要取缔沿街摆放的圣诞树、圣诞老人等圣诞节相关物品，同时严禁商店以圣诞节进行促销活动，且 23 至 25 日期间，全市执法单位禁止休假”，引发不少中国网友不满。





通告内容指，为“切实做好圣诞节期间维护稳定工作”，“根据国家、省、市、工作安排部署”，执法人员要落实所有维稳工作，包括取缔放在路边的圣诞树、圣诞老人等与圣诞节相关物品，严禁商家在橱窗装饰布置、挂布条、放灯箱广告庆祝圣诞，也禁止商家借圣诞节举办促销，同时执法人员要加强巡逻市内学校、公园广场、商场街市、金融中心、商业街等，严查流动摊贩贩售圣诞节相关的商品。此外，当局要求全市执法单位于 23 至 25 日期间不得放假。





通告曝光后，不少中国网友都质疑廊坊市当局的决定，批评当地政府：“有权力真是任性！”，有人则想问：“圣诞老人已经影响到稳定！”、“很怀疑政策制定者的智商！”。对于当局近年要求抵制西方节日，有网友感叹：“为什么？中秋、春节不都有活动么？为什么单单圣诞节就清查？”、“国外好像没有这么抵制春节什么的 ...... ”、“外国人春节去中国城逛一圈都能上新闻联播哦！”、“过圣诞节不犯法吧 ...... ”





中国自去年十九大后，开始“抵制西方节日”，严禁各地民众庆祝圣诞节。不少小学校当时政策，开始宣传：“勿忘八国联军之耻”、“向洋节说『不』，拒绝洋节，从我做起，传承文明，过中国节”，呼吁学生们反圣诞，要庆祝的只有“毛爷爷的诞辰”（中共前最高领导人毛泽东的生日，

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