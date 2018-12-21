3名公民遭抓捕 加拿大下令驱逐160名非法中国移民

加拿大当局1日逮捕华为副董孟晚舟后，中国政府至20日已以违反法律为由，累积抓捕3名加拿大公民，现在外媒报导加国已下令驱逐160名滞留境内、透过非法手段获取加拿大永久居留权的中国公民。
综合外媒报导，加拿大边境服务局（CBSA）先前发现，多达566名中国人使用“以投资当地换取移民资格”的企业家移民计划，设籍在一对中国钟姓姐弟所经营的旅宿业地址，在2008年至2015年间通过移民审查，总计有1028名中国人用这个方式非法获得加国永久居留权。
《法广世界之声》、《希望之声》报导，上述发生在加拿大爱德华王子岛省（PEI）的移民造假案近期内开审，涉案的钟姓姐弟分别被指控3项、5项罪名，先前已有81名非法移民成功的中国公民被加国扫地出门，现在当局下令驱逐另外涉案的160名中国移民。
中国人造假玩垮 爱德华王子岛省废除投资移民计划
加拿大爱德华王子岛省的企业家移民计划，内容为移民者对官方付出担保金，并在当地投资一定金额，同时必须开设资本额不低于7.5万加币（约台币179.2万元）的公司，且必须于公司营运期间住在当地，1年内至少须有半年在境内；但被查出造假的中国人均住在加拿大其他地区，有些人甚至根本不在加拿大。
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