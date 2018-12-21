3名公民遭抓捕 加拿大下令驱逐160名非法中国移民

加拿大当局 1 日逮捕华为副董孟晚舟后，中国政府至 20 日已以违反法律为由，累积抓捕 3 名加拿大公民，现在外媒报导加国已下令驱逐 160 名滞留境内、透过非法手段获取加拿大永久居留权的中国公民。

综合外媒报导，加拿大边境服务局（ CBSA ）先前发现，多达 566 名中国人使用“以投资当地换取移民资格”的企业家移民计划，设籍在一对中国钟姓姐弟所经营的旅宿业地址，在 2008 年至 2015 年间通过移民审查，总计有 1028 名中国人用这个方式非法获得加国永久居留权。





《法广世界之声》、《希望之声》报导，上述发生在加拿大爱德华王子岛省（ PEI ）的移民造假案近期内开审，涉案的钟姓姐弟分别被指控 3 项、 5 项罪名，先前已有 81 名非法移民成功的中国公民被加国扫地出门，现在当局下令驱逐另外涉案的 160 名中国移民。





中国人造假玩垮 爱德华王子岛省废除投资移民计划





加拿大爱德华王子岛省的企业家移民计划，内容为移民者对官方付出担保金，并在当地投资一定金额，同时必须开设资本额不低于 7.5 万加币（约台币 179.2 万元）的公司，且必须于公司营运期间住在当地， 1 年内至少须有半年在境内；但被查出造假的中国人均住在加拿大其他地区，有些人甚至根本不在加拿大。





在被中国人诈欺后，爱德华王子岛省政府自我检讨，并接受外界批评审查太过松散，因此决定废除这项计划，将移民资格审查方式恢复成与其他省分相同之模式，除了提供担保金与投资之外，移民者还必须证明经营成功，名下企业必须至少营运

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年，才可获得永久居留权。（自由时报）

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