纽时：华为狼性文化 促发展也带来困境

中国通讯制造商华为正面临多事之秋，纽约时报报导，华为在创办人任正非的领导下，公司内部一直弥漫着坚韧、奉献、干劲等“狼性文化”，这让华为快速发展，但也导致华为陷入困境。





报导引述多名华为员工表示，任正非曾是解放军工程师，华为内部一直奉行军事价值观，他们的工作时间极长，公司甚至鼓励他们，只要是为了公司，而非自肥，他们可以不遵守一些公司规范。





报导说，华为草创初期，员工分组驾着汽车向中国各地邮局推销华为的转换器，公司配给他们铺盖，方便他们深夜工作时休息。华为员工吃苦耐劳，在孟买恐袭、乃至阿尔及利亚地震时维持电讯服务，且忍受冻寒、不眠不休，为珠穆朗玛峰的登山者提供无线讯号。





报导表示，华为设有不可逾越的“红线”，但也有可以偶尔违规的“黄线”。例如，任正非本人曾在 2015 年大赦数千名在业务上做假，但坦白从宽的员工，那些人违反的规定包括假报财务资讯、贿赂等。





近年来，华为被指贿赂官员、抄袭美国竞争对手的原始码，甚至还被指从美国华盛顿州偷走一个机器人的指尖。





2013 年华为轮值执行长郭平在员工刊物中发表新年谈话，坦承公司快速成长造成许多问题及风险。他说：“我们必须控制这种扩大业务的冲劲，且让经理人负起责任。”





任正非也在

2016

年一封致员工信中说，员工不注意内部规范和控管，可能因为华为在评定员工表现时，一向只看业绩。（中央社）

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