巴西最高法院判决：禁止波音收购巴西航空公司

据路透社 12 月 7 日报道，巴西联邦法庭 6 日发布禁令，阻止美国波音公司收购巴西航空工业公司。两者在世界民航客机市场上的占有率分别为第一和第三，自去年 12 月起就开始围绕并购进行谈判。

欧洲空客公司去年曾入股庞巴迪公司，意在实现 100-500 座客机全覆盖，弥补其在干支结合市场的空缺。波音数月后就提出并购巴航，被视作对空客的回应。

不过因巴西政府对巴航重要事项有一票否决权，目前这桩并购案的结果将取决于巴西即将上任的总统博索纳罗。他曾对并购案表示支持。





据此前报道，欧洲空客（ Airbus S.A.S 。）去年 10 月宣布，与加拿大庞巴迪（ Bombardier Inc 。）建立 C 系列飞机合资企业，空客持有 50.01% 的股份。自 2000 年以来，波音（ Boeing ）与空客就垄断了 100 座级以上的大型民用客机市场。

而围绕 70-90 座的小型客机市场，庞巴迪在与巴航工业（ Embraer S.A 。）的竞争中逐渐落于下风。随着这部分市场需求未来的上涨，空客 - 庞巴迪联盟的市场份额将会扩大。

作为回应，波音公司今年 7 月宣布，出资 38 亿美元（约 252 亿人民币）收购巴航的小型客机部门，成立新公司。波音希望借此机会获得自身缺乏的 100 座以下客机业务，从而具备与空客 - 庞巴迪同等的全面产品线。

不过，波音的并购案却遭到了来自巴西政府的阻力。巴航公司在成立之初就是一家国有企业，后因经营不善，自上世纪 90 年代起开始私有化进程。虽然所占股份下降，但巴西政府依旧持有巴航 “ 黄金股 ” ，意味着在公司重大事项上有一票否决的权利。





波音公司在谈判之初曾希望 100% 入股收购巴航，但因后者对巴西国防工业及科技民生的重要性，遭到巴西政府断然拒绝。

除了波音公司的游说外，美国政府也对这桩并购案施加压力。一方面，美国联邦航空管理局承诺，美国支线航空未来 20 年内几乎要全部换成 70-90 座的喷气客机，巴航的 E2 型飞机将是主要受益者。

另一方面，美国政府则以技术保护协议为由施压巴西政府。巴航总部圣若泽多斯坎波斯的当地新闻网站援引知情人士称，美国以世界上多数航天设备有美国生产部件为由，要求巴西政府在阿尔坎塔拉航天发射场的商业发射前与美国签署技术保护协议。巴西向国际商用火箭发射市场开放该基地，每年能带来 15 亿美元的收入。





近日，来自巴西法院的一纸禁令表示，不允许巴航的董事会在这桩并购合同上签字。做出该决定的法官捏托表示， “ 理由很简单，波音公司在这桩交易中什么也没付出，而巴航却将自己利润丰厚的支线客机部门拱手让出 ” 。

他还表示，波音新成立的公司会影响到巴西政府对巴航剩下部门的掌控。

受此消息影响，昨日巴西圣保罗股市收盘时，巴航的股价跌了 2.42% 。波音公司拒绝就此事进行评论，巴航也尚未回复置评。





不过这项交易也存在转机。路透社称，用法院禁令来阻止大额商业交易是巴西劳工组织常用的手法，尚有解除禁令的可能性。

据悉，这一法院禁令由巴西左翼劳工党的四位国会议员提出。该党曾于 2003 至 2016 年作为巴西的执政党。 2016 年 8 月，巴西首位女总统罗塞夫被参议院弹劾，劳工党也失去执政党地位。

巴西现任代总统特梅尔表示，会将决定交给候任总统博索纳罗，后者代表社会自由党赢得

10

月

28

日大选，将于明年

1

月

1

日开始就职。博索纳罗在竞选中以发表右翼民粹论调著称，经济上主张推行私有化，此前曾表示支持波音的并购。

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