美军研发微生物武器?能自我修复舰艇吃掉敌方坦克

据美国《大众机械》月刊网站 12 月 5 日报道称，美国国防部正在推动创造合成生命形态，在基因层面加以改变的生命，以服务于军事目的。美军的设想是，经过改造的常见海洋微生物能够在敌方舰艇通过时发出警示信号。合成生命形态的设计、制造和野外释放产生了一些影响深远的伦理困境。人类应该为了战争目的而改变全球环境吗？

报道称，美国陆军、海军和空军正在联合支持一项名为 “ 促进军事环境下合成生物学科技优先项目的应用研究 ” 倡议。这个耗资 4500 万美元的项目正致力于利用合成生物学以及其他手段， “ 修改生物体，以便在性能提升、传感器开发和材料合成等领域进行有益的应用 ” 。

正如 “ 防务一号 ” 网站所指出的，这意味着合成生物学家能够改造海洋微生物，当这些微生物探测到柴电潜艇的化学信号时，就向环境释放某种生化标记，美国已经不再使用柴电潜艇。附近的无人机发现标记后，可以立即将事件报告给美军，让美军得以派遣反潜部队展开搜索。





可能性几乎是无穷无尽的。含有微生物的舰船 “ 油漆 ” 可以在舰船整个使用寿命期内自我修复，五角大楼每年在生锈相关问题上的约 210 亿美元开支将因此削减。坦克和装甲车可以披上有机体外衣，在作战（和自我修复）时改变颜色。甚至可能研制出能够吃固体火箭燃料的有机体，然后把它们投放在敌方储藏核导弹的洞穴外。





合成生物学是一个有趣的领域，但需要考虑的东西很多。合成生物学可能打开潘多拉魔盒，将新的生物释放到野外，带来不可预见的后果。如果美国把一种生命形态引入一个旨在吃坦克装甲的地方生态系统中，后来蔓延至冲突地区以外并开始吃钢铁，那会发生什么呢？

就像许多可能从根本上重塑我们世界的新技术一样，合成生物学也有自己独特的一系列伦理问题。当这种技术具有军事用途时，问题会变得更加尖锐。假设某种类似于潜艇探测微生物的东西相对无害，那么有哪个国家有权在国际水域传播合成生物 —— 特别是那些具有军事目的的生物呢？从更广泛的意义上说，人类是否有权为了战争伤害环境本身？

原子弹的发明让世界大吃一惊。在核弹的伦理问题得到充分探讨之前，核武器几乎在一夜之间被制造出来。与核武器不同，世界有机会在合成生物学变得司空见惯之前采取行动。但愿它能为所有人带来好处。

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