台驻外办事处脸书改名换头像 强调 “台湾”

台湾多个驻外办事处，近日陆续更改脸书名称，加入 “台湾”字眼，并在头像加入台湾轮廓图片。有国民党前立委批评蔡英文政府搞小动作，没有在近日东京奥运正名公投上汲取教训。





“驻某地台北经济文化办事处”…不，这样的名字将会在脸书上成为历史。中华民国外交部目前共有54个驻外馆处设有脸书粉丝专页，未来这些专页的名称将会统一以“Taiwan”开头，并换上一张印有台湾岛屿轮廓，以彩色写上Taiwan 的头像。





中华民国外交部表示，为强化识别度及形象，近日建议已成立脸书粉丝专页的外馆统一调整，以强化台湾的品牌形象与能见度。





目前脸书上多个台湾驻外馆处，包括驻欧盟及比利时办事处、驻洛杉矶办事处、驻荷兰办事处等都已改名。亦有一部份办事处专页仍维持原有“驻某地台北经济文化办事处”的名称，但都已换上一张以湖水绿色画的台湾岛屿轮廓，再以彩色笔触写上“Taiwan”的大头贴。





外交部表示， 以笔刷彩绘的方式，形塑统一品牌和意向，用轻快明亮的颜色，彰显台湾是个活泼多元、包容性高的民主政体。





外交部发言人李宪章周四在例行记者会上表示： “这个既然是新兴媒体，而且平台上面能呈现的文字不多，我想在整个意象营造上也不应该太复杂，用语尽量简明扼要让大家一目了然。基本上就是要让大家易懂易记，形象非常简单明确。”





不过，长期关注国防、外交议题的国民党前立委林郁方接受本台记者访问时，批评蔡英文政府在搞小动作，做法不务实。





林郁方：“你光是一个台湾，那个就像你民进党的党旗一样嘛，这给人家的感觉不是很好。你东奥正名已经惨败了，人民选择不接受公投，这是最新的民意，那你还做这种小动作，把外面驻馆全部改为台湾，没有一点中华民国的颜色，那你不是在搞台独是在搞什么？”





中国方面，官媒《人民日报》旗下的《环球网》周三晚报道事件时，引用网民意见指台湾当局“只不过搞小动作自嗨”；又引述国台办发言人安峰山曾表示，中国决不容忍台独势力兴风作浪，任何台独图谋都不可能得逞。





中华民国外交部发言人李宪章指，毫无疑问中华民国是正式国名，但国际上也习惯称中华民国为台湾，以与中共有所区别，这是务实考量，盼外界无须做政治联想。（自由亚洲电台）

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