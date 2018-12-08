美国小镇近百年禁打雪仗 9岁男孩说服政府废禁令

外媒称，据美国当地媒体报道，科罗拉多州北部一个小镇的一名 9 岁男孩 12 月 3 日晚在镇政府会议上的发言成功说服了当地官员废除了一项实行了近一个世纪的投掷雪球禁令。

据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 12 月 4 日报道，在三分钟的发言里，这个名叫戴恩 · 贝斯特的小男孩表示，他生活的塞弗伦斯小镇上的孩子们希望有机会像世界其他地方的孩子一样打雪仗。





贝斯特是这个拥有 4200 名居民的小镇政府本周召开例会的发言人之一，他认为现行的这项禁令已经过时。

“ 孩子们需要出去户外玩耍的理由。 ” 他说。

据报道，现行的这项禁令是一项更大法令的一部分，该法律规定，向人、动物、建筑物、树木以及其他任何公共或私人财产或车辆投掷或射击石块等投射物都是违法的。

雪球被列入该镇定义的 “ 投射物 ” 的名单。尽管当地警方很少监视人们是否打雪仗，但每次降雪后，当地的父母都告诫孩子们扔雪球时要小心警察。

在向政府官员发表看法前，戴恩还动员自己班里的同学加入申请废除禁令的队伍中来。最终，镇议员一致投票通过废除这项禁令。

戴恩的父亲告诉记者，他们全家人都为孩子的这一举动感到骄傲，无论事件大小，这意味着一种改变。

戴恩还表示，一旦打雪仗在镇上恢复合法性，他将把第一个雪球扔向他四岁的弟弟。

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