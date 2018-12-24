美国纳斯达克指数率先步入熊市 凸显牛市可能很快结束的担忧

美国股市纳斯达克指数.IXIC周五确认步入熊市，为2008年来首次，凸显了美国股市有史以来为期最长的牛市可能很快结束的担忧。
纳斯达克指数周五收盘较8月29日触及的纪录收盘高位下跌21.9%，跨过了20%跌幅的熊市门槛。
纳斯达克指数是美国股市三大股指中第一个跨越熊市门槛的，它录得上述跌幅用时不到四个月。这是从10年前金融危机期间开始的这轮牛市可能很快结束的最新迹象。
近几天其他几个关键指数也确认进入熊市，包括罗素2000小型股指数、标普600小型股指数和道琼运输类股指数。
美国股市指标股指--标普500指数.SPX尚未进入熊市，但有超过60%的成分股已处在熊市区域。
纳斯达克指数的下跌反映出投资者迅速撤出曾经的市场引领股--所谓的“FAANG”股，即五档最受欢迎的科技和互联网股票。
“纳斯达克市场的题材更多是由增长驱动，因此这些权重较高的最大型股票带动了整体市场走势，”Fort Pitt Capital Group驻匹兹堡的资深投资组合经理Kim Forrest称。
周五的最近一轮抛盘拖累纳斯达克指数下跌近3%，两天前美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年第四次加息，继续解除近10年来支持股市的低利率政策。
纳斯达克最近一轮牛市持续时间创纪录，于8月29日在纪录收盘高位结束，较2009年3月9日的金融危机后低点上涨逾539%。包括再投资的股息，纳斯达克市场在此期间的总回报超过611%。
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