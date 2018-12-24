美国纳斯达克指数率先步入熊市 凸显牛市可能很快结束的担忧





纳斯达克指数周五收盘较 8 月 29 日触及的纪录收盘高位下跌 21.9% ，跨过了 20% 跌幅的熊市门槛。





纳斯达克指数是美国股市三大股指中第一个跨越熊市门槛的，它录得上述跌幅用时不到四个月。这是从 10 年前金融危机期间开始的这轮牛市可能很快结束的最新迹象。





近几天其他几个关键指数也确认进入熊市，包括罗素 2000 小型股指数、标普 600 小型股指数和道琼运输类股指数。





-- 标普 500 指数 60% 的成分股已处在熊市区域。 美国股市指标股指标普指数 .SPX 尚未进入熊市，但有超过的成分股已处在熊市区域。





纳斯达克指数的下跌反映出投资者迅速撤出曾经的市场引领股 -- 所谓的 “FAANG” 股，即五档最受欢迎的科技和互联网股票。





“ 纳斯达克市场的题材更多是由增长驱动，因此这些权重较高的最大型股票带动了整体市场走势， ”Fort Pitt Capital Group 驻匹兹堡的资深投资组合经理 Kim Forrest 称。





周五的最近一轮抛盘拖累纳斯达克指数下跌近 3% ，两天前美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 今年第四次加息，继续解除近 10 年来支持股市的低利率政策。





纳斯达克最近一轮牛市持续时间创纪录，于 8 月 29 日在纪录收盘高位结束，较 2009 年 3 月 9 日的金融危机后低点上涨逾 539% 。包括再投资的股息，纳斯达克市场在此期间的总回报超过 611% 。





相比之下，同期标普

500

指数

.SPX

上涨

331%

，总回报为

425%

。

(

路透社

)

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