日媒将“慰安妇”改称“战时妓院工作妇女”被批

日本历史最悠久的英语报纸《日本时报》宣布因 “ 可能引起误解 ” ,故不再使用 “ 慰安妇 ” ( comfort woman )一词,改用 “ 战时在妓院工作的妇女 ” ,此举被批企图篡改历史。





《日本时报》在 11 月 30 日一篇报道的编者按中写道, “ 慰安妇 ” 及 “ 强迫劳工 ” 可能引起误解。因二战时劳工的工作条件及被招募的情况不同,故今后改用 “ 战争劳工 ” ( wartime laborers )一词;至于 “ 慰安妇 ” 一词,考量在战争中,各地慰安妇的状况并不相同,因此改称为 “ 于战时在妓院工作的妇女 ” ( women who were forced to provide sex for Japanese troops before and during World War II ),包括那些违背自由意志向日本士兵提供性服务者。





台媒 12 月 7 日援引《德国之声》消息,这篇声明一经刊登,随后即遭强烈抨击。美国亚洲政策焦点中心负责人科特勒( Mindy Kotler )认为,该报并非仅是简单地改变用词,而是改变定义、篡改历史。科特勒还表示,东京将继续使用金钱和外交压力改变自身的历史形象,如拆除马尼拉湾景园酒店旁的慰安妇雕像。

《德国之声》引述一位不愿透露姓名的《日本时报》前雇员的话称,该报新政策的错误在于试图将自愿卖淫者和被迫在妓院工作者混为一谈,这是试图洗白历史的不诚实手段。批评者表示,《日本时报》目前的所有者背后是庞大且富有权势的电通株式会社,该报公司也负责安倍政府的公关事务。

对于外界的指责,《日本时报》

日刊出一则致歉启事,表示对于用语的修正是相信这一变化能更好地反应更为客观的看法,但对于损害与读者间的信任关系表达歉意,并否认屈服于外部压力的指责。

