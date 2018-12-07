沙特能源大臣：不需要美国批准就能削减石油产量

“ 在能源生产问题上，我们不需要任何外国政府的批准。 ”

尽管美国总统特朗普喊话石油输出国组织欧佩克（ OPEC ）成员不要减产，但很快就被沙特怼了回去。

据阿拉伯新闻网站 “alaraby” 报道， OPEC 成员国及其盟友， 12 月 6 日在维也纳召开会议，讨论大幅削减石油产量的可能性。

虽然尚未达成最终协议，但沙特能源大臣法利赫（ Khalid al-Falih ）谈及特朗普此前的言论时表示， “ 轮不到美国告诉我们该怎么做 ” 。





“ 今日俄罗斯 ” （ RT ）报道称，过去两个月，全球油价暴跌逾 30% ，让石油出口国感受到相当大的压力， OPEC 和其盟友希望提升油价。沙特阿拉伯此前敦促 OPEC 及其盟国将石油日产量至少削减 130 万桶，这相当于全球产量的 1.3% 。

但这却是特朗普不愿看到的，就在维也纳会议召开前一天，特朗普在推特上表示，希望 OPEC 继续保持当前的原油供给，世界并不想看见更高的油价。





“alaraby” 指出，所有信号都表明，尽管特朗普施加了压力，但削减产量仍将进行。

“100 万桶的削减量是理想的， ” 法利赫说： “ 理论上每个成员都应该平等地参与进来，我认为这是个公平公正的解决方法。 ”

不过，据消费者新闻与商业频道（ CNBC ） 6 日报道，周四的会议结束后， OPEC 虽然达成了初步的减产协议，但并未确定减产数额，而要等到当地时间周五与俄罗斯等非 OPEC 盟国开会时再做决定。

受此影响， 6 日纽约商品交易所 2019 年 1 月交货的轻质原油期货价格下跌 1.40 美元，收于每桶 51.49 美元，跌幅为 2.65% 。 2019 年 2 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 1.50 美元，收于每桶 60.06 美元，跌幅为 2.44% 。





CNBC 指出，尽管作为 OPEC 事实上的 “ 领导者 ” ，但沙特阿拉伯在带头稳定石油市场方面面临压力。

OPEC 的第三大产油国，伊朗并不希望受减产的影响。该国石油部长赞加内（ Bijan Namdar Zanganeh ）表示，鉴于美国正在对伊朗实施制裁， “ 在制裁期间，我们不准备削减我们的产量。 ” 但他也强调 “ 伊朗支持 OPEC 成员国做出的任何管理市场的决定。 ”

另外一个重要因素就是俄罗斯，路透社援引五名未具名的代表的话说， OPEC 倾向的减产规划事实上取决于莫斯科方面的决定。

虽然阿曼石油及天然气部长穆罕默德表示：

“

我们所有人，包括俄罗斯，都认为有必要减产

”

，但俄罗斯能源部长诺瓦克

6

日也称，受寒冷天气影响，该国在冬季削减石油产量会

“

困难得多

”

。

Twitter

sgnypost





