沙特能源大臣：不需要美国批准就能削减石油产量

“在能源生产问题上，我们不需要任何外国政府的批准。”
尽管美国总统特朗普喊话石油输出国组织欧佩克（OPEC）成员不要减产，但很快就被沙特怼了回去。
据阿拉伯新闻网站“alaraby”报道，OPEC成员国及其盟友，12月6日在维也纳召开会议，讨论大幅削减石油产量的可能性。
虽然尚未达成最终协议，但沙特能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）谈及特朗普此前的言论时表示，“轮不到美国告诉我们该怎么做”。
“今日俄罗斯”（RT）报道称，过去两个月，全球油价暴跌逾30%，让石油出口国感受到相当大的压力，OPEC和其盟友希望提升油价。沙特阿拉伯此前敦促OPEC及其盟国将石油日产量至少削减130万桶，这相当于全球产量的1.3%。
但这却是特朗普不愿看到的，就在维也纳会议召开前一天，特朗普在推特上表示，希望OPEC继续保持当前的原油供给，世界并不想看见更高的油价。
“alaraby”指出，所有信号都表明，尽管特朗普施加了压力，但削减产量仍将进行。
“100万桶的削减量是理想的，”法利赫说：“理论上每个成员都应该平等地参与进来，我认为这是个公平公正的解决方法。”
不过，据消费者新闻与商业频道（CNBC）6日报道，周四的会议结束后，OPEC虽然达成了初步的减产协议，但并未确定减产数额，而要等到当地时间周五与俄罗斯等非OPEC盟国开会时再做决定。
受此影响，6日纽约商品交易所2019年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.40美元，收于每桶51.49美元，跌幅为2.65%。2019年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.50美元，收于每桶60.06美元，跌幅为2.44%。
CNBC指出，尽管作为OPEC事实上的“领导者”，但沙特阿拉伯在带头稳定石油市场方面面临压力。
OPEC的第三大产油国，伊朗并不希望受减产的影响。该国石油部长赞加内（Bijan Namdar Zanganeh）表示，鉴于美国正在对伊朗实施制裁，“在制裁期间，我们不准备削减我们的产量。”但他也强调“伊朗支持OPEC成员国做出的任何管理市场的决定。”
另外一个重要因素就是俄罗斯，路透社援引五名未具名的代表的话说，OPEC倾向的减产规划事实上取决于莫斯科方面的决定。
虽然阿曼石油及天然气部长穆罕默德表示：“我们所有人，包括俄罗斯，都认为有必要减产”，但俄罗斯能源部长诺瓦克6日也称，受寒冷天气影响，该国在冬季削减石油产量会“困难得多”。
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