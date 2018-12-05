美国单方面公布万亿采购计划 要中国坐言起行

中美就贸易战达成 90 日临时停火协议后，美国财长姆努钦周一（ 3 日）称，美方终于看到一条 " 清晰道路 " ，可令两国贸易逆差完全消失。他不仅要求中方在停火期内采取实质措施，更单方面宣称中国承诺额外购买逾 1.2 万亿美元的美国货品，以换取华府撤销关税。不过，他并未透露有关交易的货品具体细节，中方亦拒绝回应其言论。如消息属实，将是中方的重大让步。





姆努钦接受消费者新闻与商业频道（ CNBC ）专访时，透露中国同意向美方增购额外贸易产品，不过细节仍需谈判。他强调： " 我们首次获得中方承诺，这会是一项真正的协议。 " 中国外交部发言人耿爽昨在例行新闻发布会上，拒绝就美国单方面公布的消息作出回应。而在较早前的中美元首会晤上，中方承诺购买更多美国农业、工业及能源等产品。





姆努钦形容，中美领导人上周六晚（ 12 月 1 日）在阿根廷举行了 " 非常具体的讨论 " ，令美方首次见到清楚方向，令中美贸易逆差减至零。他又提到，两位元首都对停火期内的工作，作出明确承诺，并向经济团队下达具体谈判指示。





美方代表团成员、国家经济委员会主席库德洛同日表示，中方官员在会晤时一再强调，会立刻执行两国元首会面后宣布的贸易措施。他直指和中国贸易谈判的 " 往绩不太好 " ，但仍感乐观，因美方从未如此接近成功。





白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗则透露，未来谈判重心是阻止中国利用强迫技术转移，来窃取美国的知识产权。他重申，美国的底线并非寻求更多对话，而是要看到中方作出可被验证和结构性的变化，以产生实际和直接的结果。正在外访的美国国务卿蓬佩奥亦强硬指摘中国，利用世贸规则，不公平地维护其经济利益。





美国参与是次谈判的官员以鹰派为主，纳瓦罗称贸易代表莱特希泽是 " 美国最强硬的贸易谈判家 " ，将为降低关税等问题全力以赴。他续指，华府只给中国 90 日时间，解决过往 20 年应做的事情，并重申假如中国无法满足美国，华府将把关税调高至 25% 。





中美设下的临时停火期曾有不同说法，库德洛较早时指限期由明年

1

月

1

日起计，惟总统特朗普其后在社交网证实，与中方的贸易谈判已经开始，限期应由上周六起开始计算，意味两国需于明年

3

月

1

日前达成协议；他又透露参与谈判的华府官员包括莱特希泽、姆努钦、库德洛及纳瓦罗。

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