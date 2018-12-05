库德洛曝晚宴习近平谈判一幕 罕见露钦佩之情

白宫经济顾问库德洛亲眼见证习特晚宴达成协议的一刻， 12 月 3 日，在白宫外对记者透露，习近平让他刮目相看。





综合媒体 12 月 4 日报道，当地时间 12 月 1 日，中美首脑携双边谈判团在阿根廷二十国领导人（简称 “G20” ）举行晚宴会谈，达成改变中美贸易战持续升级态势的休战协议。

香港《南华早报》 12 月 4 日报道称， 3 日，在白宫外围，白宫经济顾问库德洛（ Larry Kudlow ）对记者称，阿根廷晚宴的谈判会上，自己坐在美国总统特朗普（ Donald Trump ）的谈判席边，另一边的中国国家主席习近平给他留下深刻印象，习近平抓细节，主动开口宣传， “ 支持中国做出承诺 ” 的重要点。

库德洛说： “ 罕见一国最高领导人在这样（贸易）主题的谈判中，担当领头责任，而不只是做样子。 ”





报道称，库德洛评价这场晚宴 “ 不同凡响 ” ，库德洛说： “ 以前从没见过习近平亲自上场谈判的样子。 ”

库德洛谈到在谈判时， “ 习近平已经在敲细节了 —— 甚至可以说，习近平像是在推销，这在我看来，对于一国首脑，是很罕见的，像我这样的官员，才应该了解细节，习近平却做到了，推销达成协议的卖点。 ”

库德洛说：

“

习近平不只是充充样子，他准备的很充分，真令人印象深刻，而且我认为，这一点恰好促成了中国决定做出承诺。

”

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