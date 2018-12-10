伊朗海军将在印度洋军演:最新国产隐身驱逐舰亮相

伊朗新闻电视台网站 12 月 8 日发表了题为《伊朗指挥官称该国海军将在印度洋展开军演》的报道。

伊朗一名高级指挥官称，该国海军计划在印度洋展开大规模军演，以提升并展示该国的军事实力。

报道称，伊朗负责协调工作的海军副司令、海军少将哈姆扎 · 阿里 · 卡维亚尼 12 月 8 日对伊朗伊斯兰共和国通讯社记者称，此次演习将于今冬在伊朗南部领海和公海举行。

他还说，伊朗海军最先进的装备将参演，包括近期入列该国海军的两艘加迪尔级潜艇。这两艘能发射潜射对地导弹、鱼雷和水雷的加迪尔级潜艇于 11 月 29 日入列伊朗海军。

报道称，加迪尔级潜艇的设计目的是在波斯湾浅海范围内开展巡航，以保证伊朗海疆的和平与安全。





卡维亚尼还说，包括 “ 萨汉德 ” 号在内的多艘不同级别的驱逐舰也将参加这次海军军演。

报道称，伊朗最先进的 “ 萨汉德 ” 号驱逐舰于 12 月 2 日下水，该舰具备雷达隐身能力，能在无补给条件下续航 5 个月。该舰配备直升机飞行甲板、舰炮、防空近防炮、鱼雷发射管、反舰导弹和舰对空导弹，还具备电子战能力。

“ 萨汉德 ” 号是伊朗继 “ 贾马兰 ” 号和 “ 达马万德 ” 号后建造的第三艘毛杰级驱逐舰，但 “ 萨汉德 ” 号作战能力更强，舰体也更大，其攻防能力比前两艘高出一倍。





报道称，近年来，伊朗在防务领域取得重大突破，在制造重要军事装备及构件方面实现了自给自足。

为了加强武装部队的防御能力并测试现代军事战术及该国最先进的武器装备，伊朗进行了多次大规模军演。

报道称，伊朗坚称，该国军力不对其他国家构成威胁，还称其防务原则只是基于威慑。

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