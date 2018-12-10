欧洲法院裁决英国可单方面撤回脱欧决定

据英国广播公司（ BBC ）报道，欧洲法院裁决英国能单方面撤回脱欧决定。

英国环境大臣戈夫（ Michael Gove ）就欧盟法院裁决置评称，我们不希望继续留在欧盟，我们将在明年 3 月 29 日脱欧。

据新华社 10 日报道，英国下议院将明天（ 11 日）就英国政府和欧盟达成的脱欧协议进行表决。 但英国媒体 9 日援引政府人士的话报道称，英国首相特雷莎 · 梅预期推迟定于 11 日举行的议会下院表决，前往比利时布鲁塞尔向欧盟 “ 索要 ” 更有利条件。





澎湃新闻报道称，脱欧协议想要最终生效，需经过英国下院同意、议会立法、欧盟国家同意及欧洲议会批准四道关卡。根据英国法律，下院的 “ 同意 ” 是英国政府执行脱欧协议的先决条件，下院的态度因此成为现有脱欧协议能否进入下一步程序的决定性因素。

目前看来，脱欧协议通过议会表决的前景不容乐观。脱欧协议达成后立即在英国政府造成震荡，引发了包括部分保守党员在内各党派的巨大反对声浪。内阁通过脱欧协议次日，包括任职仅

4

月的脱欧部大臣在内的两位内阁大臣及另五名官员辞职，首相梅一度因保守党硬脱欧派领袖莫格（

Jacob Rees-Mogg

）发起的不信任投票面临空前下台危机。

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