美国10月贸易逆差触及10年高位 劳动力市场增长正在放缓

美国 10 月贸易逆差跳升至 10 年高位，因大豆出口进一步下滑，消费品进口升至纪录高位，表明特朗普政府旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效。





周四公布的其他数据显示， 11 月民间就业岗位增幅低于预期，直指就业增长速度有所放缓。另一份报告显示，美国上周初请失业金人数数小幅下降，进一步印证了这一点。





这些报告加之疲弱的楼市和企业设备支出数据，显示经济增长有所放缓。对经济体质的担忧最近几天搅动金融市场。





美国商务部报告， 10 月贸易逆差增加 1.7% 至 555 亿美元，为 2008 年 10 月以来最高，这已经是贸易逆差连续第五个月扩大。 9 月数据经修正后显示赤字增至 546 亿美元，初值为 540 亿美元。





10 月，政治敏感度较高的对华商品贸易逆差激增 7.1% ，达到创纪录的 431 亿美元。





美国与中国陷入了一场激烈的贸易战。美国政府对价值 2,500 亿美元的中国进口商品加征关税，以迫使中国在一系列可能改变两国贸易条件的要求上做出让步。





作为回应，中国对包括大豆在内的美国商品加征进口关税。长期以来，美国总统特朗普一直抱怨中国对美国的贸易顺差，指责中国政府在贸易方面的不公平竞争。





除了向中国商品加征关税外，美国还在今年对进口至美国的钢铝加征进口关税。美国总统特朗普和中国国家主席习近平上周六同意 90 天内暂停加征新关税，期间两国将进行磋商，争取达成一项交易以结束贸易争端。





周四，中国科技巨头华为技术有限公司首席财务长、创始人之女孟晚舟在加拿大被捕，可能被引渡到美国。双方的休战看似受到质疑。





“ 我们仍然对实质性的贸易协议持怀疑态度， ”Oxford Economics 美国经济学家 Jake McRobie 称。





路透调查的经济学家此前预计， 10 月整体贸易逆差将升至 550 亿美元。经通胀调整后， 10 月商品贸易逆差由 9 月的 872 亿美元增至 879 亿美元。这一所谓的实际贸易逆差高于第三季度的平均水平。





在第三季，贸易给国内生产总值 (GDP) 增幅造成了 1.91 个百分点的拖累。第四季经济成长年率约预估为 2.8% 。经济在第三季度以 3.5% 的速度增长。





美国股市周四大幅下跌，因孟晚舟被捕引发了对中美紧张局势升温的担忧。美国公债价格上涨，而美元兑一篮子货币走软。





10 月，商品和服务出口下滑 0.1% ，至 2,110 亿美元。贸易争端中一直是中国打击目标的大豆出口过去几个月一直在下降， 10 月下降了 8 亿美元。民用飞机和发动机的出口也出现下降。





但石油和消费品出口创历史新高。强势美元可能抑制了整体出口增长。





** 进口创纪录 **





商品和服务进口增长 0.2% ，至 2,665 亿美元，创历史新高。消费品进口增加 20 亿元，达创纪录的 574 亿元，其中医药制剂进口增加 15 亿元。





10 月份汽车进口创纪录，其他商品的进口也是如此。





强劲的国内需求和强势美元推动了进口，因美元走强使得进口商品的价格更便宜，可能抵消了关税的影响。





周四还发布了另外一份报告， ADP 全国就业报告显示， 11 月民间雇主新增就业岗位 17.9 万个， 10 月数据被下修至增加 22.5 万个，前值为增加 22.7 万。





路透调查的分析师此前预计， 11 月民间就业岗位增加 19.5 万个。





ADP 报告是与穆迪分析联合编制的，政府将在周五发布更全面 11 月就业报告。





根据路透调查，经济学家预计 11 月非农就业岗位增加 20 万， 10 月为急增 25 万。失业率预计将保持在 49 年低点 3.7% 附近。





尽管 ADP 报告在预测政府就业报告中民间就业岗位方面的表现参差不齐，但就业增长可能正在放缓，部分原因可能是合格工人短缺。





美国劳工部周四公布的第三份报告显示，截至 12 月 1 日当周，初请失业金人数经季节性因素调整后下降 4,000 人，至 23.1 万人。





经济学家此前预计，上周初请失业金人数将降至 22.5 万人。初请失业金人数此前连续三周上升，在截至 11 月 24 日的一周内达到 23.5 万人的八个月高点。





“ 有明显迹象显示，就业市场已见顶， ” 三菱日联金融首席经济学家 Chris Rupkey,“ 裁员人数正在增加，这与企业在关税问题上面临的不确定性密切相关。股市动荡可能也削弱了企业的信心，这些企业可能只是为了以防万一而少量裁员。 ”





在第四份报告中，美国供应管理协会 (ISM) 公布，上月非制造业活动指数上升 0.4 点，至 60.7 。该指数高于 50 表明非制造业扩张，非制造业占美国经济活动的三分之二以上。





但

ISM

的就业分项指数上月下降

1.3

点，建筑业雇主报告称，难以找到工人，

“

由于缺乏合格人才

”

。

(

路透社

)

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