美国10月贸易逆差触及10年高位 劳动力市场增长正在放缓

美国10月贸易逆差跳升至10年高位，因大豆出口进一步下滑，消费品进口升至纪录高位，表明特朗普政府旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效。
周四公布的其他数据显示，11月民间就业岗位增幅低于预期，直指就业增长速度有所放缓。另一份报告显示，美国上周初请失业金人数数小幅下降，进一步印证了这一点。
这些报告加之疲弱的楼市和企业设备支出数据，显示经济增长有所放缓。对经济体质的担忧最近几天搅动金融市场。
美国商务部报告，10月贸易逆差增加1.7%至555亿美元，为2008年10月以来最高，这已经是贸易逆差连续第五个月扩大。9月数据经修正后显示赤字增至546亿美元，初值为540亿美元。
10月，政治敏感度较高的对华商品贸易逆差激增7.1%，达到创纪录的431亿美元。
美国与中国陷入了一场激烈的贸易战。美国政府对价值2,500亿美元的中国进口商品加征关税，以迫使中国在一系列可能改变两国贸易条件的要求上做出让步。
作为回应，中国对包括大豆在内的美国商品加征进口关税。长期以来，美国总统特朗普一直抱怨中国对美国的贸易顺差，指责中国政府在贸易方面的不公平竞争。
除了向中国商品加征关税外，美国还在今年对进口至美国的钢铝加征进口关税。美国总统特朗普和中国国家主席习近平上周六同意90天内暂停加征新关税，期间两国将进行磋商，争取达成一项交易以结束贸易争端。
周四，中国科技巨头华为技术有限公司首席财务长、创始人之女孟晚舟在加拿大被捕，可能被引渡到美国。双方的休战看似受到质疑。
“我们仍然对实质性的贸易协议持怀疑态度，”Oxford Economics美国经济学家Jake McRobie称。
路透调查的经济学家此前预计，10月整体贸易逆差将升至550亿美元。经通胀调整后，10月商品贸易逆差由9月的872亿美元增至879亿美元。这一所谓的实际贸易逆差高于第三季度的平均水平。
在第三季，贸易给国内生产总值(GDP)增幅造成了1.91个百分点的拖累。第四季经济成长年率约预估为2.8%。经济在第三季度以3.5%的速度增长。
美国股市周四大幅下跌，因孟晚舟被捕引发了对中美紧张局势升温的担忧。美国公债价格上涨，而美元兑一篮子货币走软。
10月，商品和服务出口下滑0.1%，至2,110亿美元。贸易争端中一直是中国打击目标的大豆出口过去几个月一直在下降，10月下降了8亿美元。民用飞机和发动机的出口也出现下降。
但石油和消费品出口创历史新高。强势美元可能抑制了整体出口增长。
**进口创纪录**
商品和服务进口增长0.2%，至2,665亿美元，创历史新高。消费品进口增加20亿元，达创纪录的574亿元，其中医药制剂进口增加15亿元。
10月份汽车进口创纪录，其他商品的进口也是如此。
强劲的国内需求和强势美元推动了进口，因美元走强使得进口商品的价格更便宜，可能抵消了关税的影响。
周四还发布了另外一份报告，ADP全国就业报告显示，11月民间雇主新增就业岗位17.9万个，10月数据被下修至增加22.5万个，前值为增加22.7万。
路透调查的分析师此前预计，11月民间就业岗位增加19.5万个。
ADP报告是与穆迪分析联合编制的，政府将在周五发布更全面11月就业报告。
根据路透调查，经济学家预计11月非农就业岗位增加20万，10月为急增25万。失业率预计将保持在49年低点3.7%附近。
尽管ADP报告在预测政府就业报告中民间就业岗位方面的表现参差不齐，但就业增长可能正在放缓，部分原因可能是合格工人短缺。
美国劳工部周四公布的第三份报告显示，截至12月1日当周，初请失业金人数经季节性因素调整后下降4,000人，至23.1万人。
经济学家此前预计，上周初请失业金人数将降至22.5万人。初请失业金人数此前连续三周上升，在截至11月24日的一周内达到23.5万人的八个月高点。
“有明显迹象显示，就业市场已见顶，” 三菱日联金融首席经济学家Chris Rupkey,“裁员人数正在增加，这与企业在关税问题上面临的不确定性密切相关。股市动荡可能也削弱了企业的信心，这些企业可能只是为了以防万一而少量裁员。”
在第四份报告中，美国供应管理协会(ISM)公布，上月非制造业活动指数上升0.4点，至60.7。该指数高于50表明非制造业扩张，非制造业占美国经济活动的三分之二以上。
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