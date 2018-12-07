全球油市格局发生重大转变 美国成为石油净出口国

据周四公布的数据，美国上周原油与成品油出口超过进口，为纪录中的首次。同日，石油输出国组织 (OPEC) 与盟友的会议结束，没有宣布减产决定。





美国能源资料协会 (EIA) 数据显示， 11 月 30 日止当周的净出口量为 21.1 万桶 / 日，为 1973 年 EIA 开始公布该数据以来首次成为净出口国。原油出口跃升至 320 万桶 / 日以上，创出纪录最高周度纪录。





“ 所以美国何时会派代表参加 OPEC 会议？ ” 休斯顿 ION Energy 的顾问 Kyle Cooper 称。 “ 这确实令人吃惊。我确实认为未来几年这种情况会越来越频繁。 ”





美国历史上一直是原油进口大国，部分是因为持续 40 年的原油出口禁令。 2015 年末时任总统奥巴马取消了这一禁令。





直到最近，石油出口主要仍是汽油和柴油等成品油，但自从美国页岩革命加快钻探和开采后，美国整体石油产量提升至 1,170 万桶 / 日的纪录高位。





数据公布的同一天，石油输出国组织 (OPEC) 召开会议，但并未宣布达成减产协议。 OPEC 面临油价下跌的处境，部分是因为美国产量大增打破了全球供应平衡。





美国能源资料协会 (EIA) 周四公布，截至 11 月 30 日当周，美国原油库存减少 730 万桶，为 9 月份以来首次下降，原油净进口量触及 400 万桶 / 日的纪录低位。





美国原油价格自 10 月触及近 76 美元的四年高位后，已经下跌近三分之一。部分原因是美国、沙特和俄罗斯产量上升，引发供应再次过剩的担忧。这三个国家是全球最大的产油国。





这种情况使沙特牵头的石油输出国组织 (OPEC) 面临两难问题， OPEC 希望维持较高的油价，但也不愿被页岩油生产商夺走更多市场份额。 OPEC 周四在维也纳的会议延期，目标是在周五与俄罗斯达成减产协议。





“EIA 似乎有一种在 OPEC 维也纳开会期间送出坏消息的习惯。以前通常就是美国产量激增的数字，但这一次确实非同小可，数据破天荒地显示原油净出口为 21.1 万桶 / 日， ” 华盛顿 Hedgeye 分析师 Joe McMonigle 说。





EIA 称，美国 2019 年原油产量平均料超过 120 万桶 / 每日，比 2016 年增加逾 300 万桶 / 日。





上周美国汽油和柴油等油品净出口为 420 万桶 / 日。





不过，单周数据波动性较大，所以突然变化可能仅为暂时现象。休士顿

Lipow Oil Associates

总裁

Andrew Lipow

说，他对此数据不感到意外，因为冬季向来是国内汽油需求放缓的淡季。

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路透社

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