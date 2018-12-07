全球油市格局发生重大转变 美国成为石油净出口国

据周四公布的数据，美国上周原油与成品油出口超过进口，为纪录中的首次。同日，石油输出国组织(OPEC)与盟友的会议结束，没有宣布减产决定。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，11月30日止当周的净出口量为21.1万桶/日，为1973年EIA开始公布该数据以来首次成为净出口国。原油出口跃升至320万桶/日以上，创出纪录最高周度纪录。
“所以美国何时会派代表参加OPEC会议？”休斯顿ION Energy的顾问Kyle Cooper称。“这确实令人吃惊。我确实认为未来几年这种情况会越来越频繁。”
美国历史上一直是原油进口大国，部分是因为持续40年的原油出口禁令。2015年末时任总统奥巴马取消了这一禁令。
直到最近，石油出口主要仍是汽油和柴油等成品油，但自从美国页岩革命加快钻探和开采后，美国整体石油产量提升至1,170万桶/日的纪录高位。
数据公布的同一天，石油输出国组织(OPEC)召开会议，但并未宣布达成减产协议。OPEC面临油价下跌的处境，部分是因为美国产量大增打破了全球供应平衡。
美国能源资料协会(EIA)周四公布，截至11月30日当周，美国原油库存减少730万桶，为9月份以来首次下降，原油净进口量触及400万桶/日的纪录低位。
美国原油价格自10月触及近76美元的四年高位后，已经下跌近三分之一。部分原因是美国、沙特和俄罗斯产量上升，引发供应再次过剩的担忧。这三个国家是全球最大的产油国。
这种情况使沙特牵头的石油输出国组织(OPEC)面临两难问题，OPEC希望维持较高的油价，但也不愿被页岩油生产商夺走更多市场份额。OPEC周四在维也纳的会议延期，目标是在周五与俄罗斯达成减产协议。
“EIA似乎有一种在OPEC维也纳开会期间送出坏消息的习惯。以前通常就是美国产量激增的数字，但这一次确实非同小可，数据破天荒地显示原油净出口为21.1万桶/日，”华盛顿Hedgeye分析师Joe McMonigle说。
EIA称，美国2019年原油产量平均料超过120万桶/每日，比2016年增加逾300万桶/日。
上周美国汽油和柴油等油品净出口为420万桶/日。
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