中国计划几天内进行第三轮美国大豆采购

两名知情人士周四表示，中国计划在几天内进行第三轮美国大豆采购。本月早些时候，中美之间的贸易战休战，此后中国采购了两批美国大豆。
其中一位消息人士称，在12月25日圣诞节假期前，中国可能再购买200多万吨大豆，使12月美国对华大豆出口总额超过500万吨。
美国总统特朗普和中国国家主席习近平于12月1日会晤，双方决定贸易战休战90天，在这一窗口期内，两国将进行谈判以解决贸易争端。此后，中国在停止购买美国大豆六个月后恢复采购。
然而，美国大豆期货价格近期不断下跌，因为到目前为止中国的购买量微不足道。美国去年向中国出口大豆3,100多万吨，价值122.5亿美元， 占美国大豆出口总量的近60%。
交易商正密切关注创纪录的美国大豆库存，以及未来几周全球最大大豆出口国巴西将开始收割，预计今年的收成将创历史最高水平。
“停战窗口很快就会关上。即使我们在圣诞节前再获得200万吨的订单，也只是杯水车薪，”Futures International高级大宗商品分析师Terry Reilly表示。
在路透12月12日报导称中国国有企业购买了逾150万吨美国大豆后，指标芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货升至每蒲式耳9.28美元的夏季中期以来最高价，自那以后，大豆价格下跌了3%以上，仅略高于特习会前的水平。
美国农业部周四在其每周出口销售报告中证实，上周美国对华大豆净销售156.1万吨。农业部通过其日报告系统称，本周民间出口商又向中国出口了140.3万吨大豆，另外还有25.7万吨出售给未披露买家，通常为中国进口商。
另外，中国储备粮管理集团(中储粮)周四确认，近期从美国采购了几批大豆，但未提供详细数量。
这些采购被视为下一轮中美磋商前的一种善意姿态。美国在知识产权、强制技术转让和产业补贴等方面对中国提出了一长串抱怨清单。
今年7月，中国向从美国进口的大豆征收25%的关税，以回应美国对中国产品加征关税。目前，中美两国正在进行谈判，争取在3月2日的最后期限前解决贸易争端。在此期间，这一关税并未被取消。
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