中国计划几天内进行第三轮美国大豆采购

两名知情人士周四表示，中国计划在几天内进行第三轮美国大豆采购。本月早些时候，中美之间的贸易战休战，此后中国采购了两批美国大豆。





其中一位消息人士称，在 12 月 25 日圣诞节假期前，中国可能再购买 200 多万吨大豆，使 12 月美国对华大豆出口总额超过 500 万吨。





美国总统特朗普和中国国家主席习近平于 12 月 1 日会晤，双方决定贸易战休战 90 天，在这一窗口期内，两国将进行谈判以解决贸易争端。此后，中国在停止购买美国大豆六个月后恢复采购。





然而，美国大豆期货价格近期不断下跌，因为到目前为止中国的购买量微不足道。美国去年向中国出口大豆 3,100 多万吨，价值 122.5 亿美元， 占美国大豆出口总量的近 60% 。





交易商正密切关注创纪录的美国大豆库存，以及未来几周全球最大大豆出口国巴西将开始收割，预计今年的收成将创历史最高水平。





“ 停战窗口很快就会关上。即使我们在圣诞节前再获得 200 万吨的订单，也只是杯水车薪， ”Futures International 高级大宗商品分析师 Terry Reilly 表示。





在路透 12 月 12 日报导称中国国有企业购买了逾 150 万吨美国大豆后，指标芝加哥期货交易所 (CBOT)1 月大豆期货升至每蒲式耳 9.28 美元的夏季中期以来最高价，自那以后，大豆价格下跌了 3% 以上，仅略高于特习会前的水平。





美国农业部周四在其每周出口销售报告中证实，上周美国对华大豆净销售 156.1 万吨。农业部通过其日报告系统称，本周民间出口商又向中国出口了 140.3 万吨大豆，另外还有 25.7 万吨出售给未披露买家，通常为中国进口商。





另外，中国储备粮管理集团 ( 中储粮 ) 周四确认，近期从美国采购了几批大豆，但未提供详细数量。





这些采购被视为下一轮中美磋商前的一种善意姿态。美国在知识产权、强制技术转让和产业补贴等方面对中国提出了一长串抱怨清单。





今年 7 月，中国向从美国进口的大豆征收 25% 的关税，以回应美国对中国产品加征关税。目前，中美两国正在进行谈判，争取在 3 月 2 日的最后期限前解决贸易争端。在此期间，这一关税并未被取消。





针对中美将于明年

1

月进行经贸会谈一说，中国商务部发言人高峰今日在发布会上回应称，确实有此计划，双方团队保持密切沟通，已就相关议题和安排进行详细讨论，将根据磋商进展随时安排包括会面、通话在内的磋商活动。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





