美股受美联储计划拖累大幅收低 纳斯达克指数一只脚踏入熊市

美国股市周四收盘大幅下跌，纳斯达克指数快将确认进入熊市区域，因美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 计划继续缩表，美国政府部分关门的威胁助燃投资者的不安情绪。





纳斯达克指数盘中一度挫跌 2.85% ，较 8 月 29 日的收盘高位低逾 20% 。该指数之后与道琼工业指数和标普 500 指数一道收复了部分失地。纳斯达克指数收盘较之前的最高收位下跌 19.5% ，差点确认进入熊市。





美联储周三宣布，将在很大程度上坚持未来两年进一步加息的计划，并将削减资产负债表计划保持在 “ 自动驾驶 ” 状态，这令已经对经济增长放缓感到担忧的投资者愈发不安。





“ 这基本上就是昨日抛盘的后续， ” JonesTrading 首席市场策略师 Michael O'Rourke 表示， “ 市场只是对资产负债表正常化这整件事感到不安。 ”





雪上加霜的是，美国政府可能在周五部分关闭。美国总统特朗普告诉共和党国会领袖，他不会签署政府拨款法案，因为该法案没有包括足够的边境安全资金。





“ 我怀疑 2019 年众议院和白宫之间会出现对立局面， ” 芝加哥 Performance Trust Capital Partners 交易主管 Brian Battle 表示， “ 这只是部分政府关门，但如果 ( 特朗普 ) 固执己见，那对明年来说不是一个好兆头。 ”









标普 11 个主要板块中，只有公用事业类股收高。能源股下滑 2.8% ，因油价跌至一年来最低水准。





过去几年对美股大涨作出很大贡献的科技股和非必需消费品股今日均大幅下跌。

黯淡的企业财报和财测也打压美国股市。





连锁药店 Walgreens Boots Alliance Inc( 因零售销售疲弱，股价大跌 5% 。包装食品制造商 Conagra Brands Inc ( 暴跌 16.5% ，此前该公司公布的 2019 年盈利预估令人失望。 Walgreens Boots Alliance Inc( WBA.O 5%Conagra Brands Inc ( CAG.N 16.5%2019





埃森哲 (Accenture Plc)( 和 Carnival Corp ( 的股价也因企业盈利预估令人失望而分别下跌 4.9% 和 9.5% 。 (Accenture Plc)( ACN.N Carnival Corp ( CCL.N 4.9%9.5%









纽约证交所跌涨股家数比为 3.97:1 ；纳斯达克市场为 3.41:1 。





标普 500 指数成份股当中，没有股票触及 52 周新高， 175 只触及新低；有三只纳斯达克指数成分股触及新高， 858 只触及新低。





美国各证交所总计成交

120.2

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

83.7

亿股。

(

路透社

)

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