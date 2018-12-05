40万澳洲华人做代购抢奶粉 日寄3万包裹往中国

对于大部分人而言，“代购”这个词早已经不再陌生，不少海外华人或是留学生受高利润的诱惑，自发地加入到这个行业当中。有澳媒指出，在澳洲的中国代购据信约达 40 万名，其中不少人都在抢购奶粉以销往中国，每日能从澳洲寄出 3 万个奶粉包裹。





据澳洲 9 号台新闻（ 9 News ）报道，由于代购在澳洲大量购买奶粉，并将其销往中国赚取高额利益，澳洲高信誉度品牌的奶粉需求近年来大大增加。有专家透露，每天从澳洲运往中国的奶粉包裹多达 3 万个，而澳洲的家长们却面临找奶粉难的情况。





报道指出，在所有奶粉生产商中，目前最受代购欢迎的是 A2 公司所生产的白金奶粉，每当该公司的奶粉在 Woolworths 或 Coles 超市上架后，中国代购就会将其一抢而空，再转售给中国的消费者们。





A2 公司首席执行官赫德利卡（ Jayne Hrdlicka ）表示：“对于中国消费者的喜爱，我们受宠若惊。我们正在提高工作效率，每个月都在大幅增加产量。”





澳洲代购网络公司 Access CN 的负责人王小姐（ Livia Wang ）透露，海外买家对澳洲奶粉的需求只增不减，每天从澳新地区运往中国的包裹最少约有 2 万至 3 万个。





“中国消费者选择购买澳洲婴儿配方奶粉，是因为他们相信澳洲产品的质量，”她说道，“尽管 A2 公司在中国设有 1.2 万家分店，但他们仍选择从代购手中购买奶粉，以保证货品的质量。”





正因为如此，全澳各地的父母对于代购们将超市货架上的奶粉洗劫一空的行为感到异常不满，甚至曾在停车场与囤购奶粉的人员发生了冲突， Woolworths 和 Coles 两大超市也应声实行了每位顾客限购两罐奶粉的措施。





尽管如此，中国代购仍会通过微信等软件，在全澳各地寻找有库存的超市，一旦这些婴儿配方奶粉上架，他们就能尽快前往进行抢购。同时，为了应对“奶粉限购令”的政策，部分代购还会多次进入超市购买奶粉。





赫德利卡表示：“中国代购对每一天，甚至每个小时发生的事情都了如指掌。伴随着婴儿配方奶粉的库存不断地发生变化，他们会出没于全澳各地寻找奶粉。”





此外，中国消费者对澳洲婴儿配方奶粉的追捧也使得其它公司试图打入澳洲市场。法国公司

Biostime

将于明年

1

月在澳洲推出自己的婴儿配方奶粉，米兰达

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可儿（

Miranda Kerr

）将担任产品代言人。

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