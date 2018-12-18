改革开放40年 习近平强调中国永远不会称霸

2018年是中国改革开放40周年。在北京举行的改革开放40周年大会上，中共总书记习近平发布讲话。
北京时间12月18日，习近平在改革开放40周年大会上说，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，维护国际公平正义，倡导国际关系民主化，反对把自己的意志强加于人，反对干涉别国内政，反对以强凌弱。
习近平还说，支持开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，促进贸易投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。
习近平指出，以共建“一带一路”为重点，同各方一道打造国际合作新平台。并表示中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，也决不放弃自己的正当权益。中国奉行防御性的国防政策，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度都永远不称霸。
据新加坡《联合早报》刊文称，最初的中国威胁论来源于美国的遏制政策，新中国成立后，美国出于意识形态上的考虑以各种手段遏制中国的发展，威胁中国的安全。
上世纪90年代中期以来，面对中国经济的崛起和国力的增强，美国国内某些反华势力又开始大肆渲染中国威胁论，各种新版本的中国威胁论纷纷出现在西方媒体。
诸如“中国能源威胁论”、“中国商品威胁论”、“中国军事威胁论”以及“中国环境威胁论”等，“中国威胁论”的范围不断扩大，遏制中国的论调不绝于耳。
另外，对于中国威胁论一说，北京清华大学国际关系教授阎学通认为，大国崛起的过程也是世界政治权力再分配的过程，权力逐渐缩小的国家对崛起国的恐惧是不可避免的。
他表示，“中国威胁论”将会伴随中国崛起的全过程，只有到了中国实力大规模超越美国，成为唯一超级大国时，才有消失的可能性。 （多维新闻）
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