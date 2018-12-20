4港人涉毒判刑 菲总统府：不会给特别待遇

4名香港人因持有毒品罪名，最近被菲国地方法院判处无期徒刑，香港政府致函表示关切，菲律宾总统府马拉坎南宫今天回应，不会因此给予特别待遇。
马拉坎南宫发言人帕内洛（Salvador Panelo）今天在记者会说：”我们向大众保证，4名中国毒犯因在苏比克湾经营海上安毒工厂而被处无期徒刑，他们不会获得特别待遇。“
菲律宾缉毒人员2016年7月11日在苏比克镇（Subic）近海突袭一艘渔船，搜出大约470公克的安非他命及一批毒品制造器材，逮捕4名香港人。
当地地方法院日前判决4人持有毒品罪名成立，判处无期徒刑之外，每人还需缴交500万披索罚款；但他们的制毒罪名因证据不足，宣判不成立。
香港媒体引述4名港人的家属说法指称，菲国法院判决不公平，并暗示菲国执法人员有栽赃之嫌。香港保安局最近致函菲律宾驻香港领事馆，要求菲国政府保障4人的法律权益，在狱中应获得妥善对待。
虽然帕内洛表示不会对4名港人有特别待遇，但也引述菲国宪法人权条款承诺，4人将获得人道对待。他并补充，马拉坎南宫正与菲国司法部协调，研究遣送这4名”外籍罪犯“的可能性。
帕内洛表示，不论4名港人是被遣送返港或留在菲国服刑，都显示出菲律宾政府扫毒的决心。
根据菲律宾”2002年综合危险药物法“，只要持有50公克以上的安非他命，即可判处无期徒刑。菲律宾已废除死刑，无期徒刑是最重的刑罚。（中央社）
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