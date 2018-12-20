经济压力考验房市 广州珠海限购放松

中国大陆房市政策号称“因城施策”，在房市低迷及经济成长面临压力下，山东荷泽市、广东广州市和珠海市陆续放松买房限购政策。
过去两年由于房价飙涨，大陆各地纷纷推出房市调控措施，中共中央陆续喊出“房子是用来住的，不是用来炒的”和“坚决遏制房价上涨”等方针。不过，当初的紧缩政策现在已在部分地区出现松动。
经济观察网报导，广州市住房和城乡建设委员会官网19日发布一项意见，将广州的限购政策撕开了一道小小的缺口。
这份意见指出，在2017年3月30日之前拿地的商业服务类房地产项目，包括公寓、店面、办公室，可以直接销售给个人，否则销售对象应该是法人。
个人在上述条件下购买商服类房产后，必须持有两年才能再次转让，“限售”两年的调控政策没有改变。
据报导，公寓类产品因为面积比较小，主要是用于个人投资，如果为了以法人名义购买而注册公司，提高的成本会影响买气，因此这项宽松政策对房市来说是利多。
另外，财新网今天报导，在政府网站尚未公布相关讯息的情况下，珠海的限购政策已经悄然松动。
过去非珠海户籍人士必须缴纳5年以上的社保才有资格在当地购房，这一个多月来，已经有建案将资格下调为只要缴一年社保或不缴社保就可买房。
政府公开网站尚未公布相关政策文件。销售人员称，政府已经”默“建案放开限购政策。
山东省菏泽市18日晚上宣布取消新购住房限制转让措施，开了近期房市松绑政策的第一枪。
新浪财经引用招商证券团队分析指出，经济压力增加，导致宏观层面的利率进一步宽松并传导至房地产行业，政策无疑正向宽松的方向微调。（中央社）
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