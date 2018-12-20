马来西亚民主转型政党板块重组

马来西亚今年选举首度出现政党轮替，执政一甲子的“巫统”丢掉政权后出现退党潮。评论认为这与执政的希望联盟内部“逼宫”有关，大马民主转型后政党已进行重组。
马来西亚大选后，当时92岁的前首相马哈迪（Mahathir Mohamad）和昔日政敌安华联手带领“希望联盟”，终结执政的“国民阵线”60年掌权。
马哈地掀起大马民主海啸，用选票扳倒“巫统”（UMNO）主导的“国民阵线”，卷入贪腐丑闻的首相纳吉（Najib Razak）下台接受司法调查。
大马1957年独立建国以来首次政党轮替，成为全球媒体焦点。马来西亚独立媒体“当今大马
‘（Malaysiakini.com）曾报导，艰难工作现在才开始，政坛充满不确定性。
巫统败选后发生出走潮，选后迄今已有17名国会议员退党，面临创党以来最大颓势。马来西亚政治观察家认为，这波退党潮不乏与希盟内部合纵连横有关，充满权谋算计。
马来西亚南方大学通识教育中心主任潘永强向中央社记者表示，马哈迪与安华既合作又矛盾，马哈迪所属的”土著团结党“（PPBM）在希盟政府中并非最大党，安华所属的”人民公正党“（PKR）是最大政党。
马哈迪或希望壮大土团党，稍微制衡人民公正党，因此有意或无意，欢迎或默许巫统党员倒戈。安华也同样有不信任的焦虑感，无法低调，因此联系巫统。
潘永强指出，马哈迪与安华两派人马或许长期与巫统有私下联络的错综复杂关系。顿失依靠、找不到方向的巫统蠢蠢欲动，有党员倾向马哈地，也有安华支持者，盼结合安华的力量再组新政府。
潘永强分析，巫统部分人士意图结合安华向马哈迪逼宫，却被破局，马哈迪的政治权谋操盘破解安华与巫统重新结盟。
马来西亚部分政治评论认为，安华可能透过这些动作向马哈迪发出讯息，施压提早交棒。但安华已声明，巫统国会议员退党风波引发揣测，目的是在破坏他与马哈迪的良好关系。
马来西亚处在民主转型过程，执政长达60年的国阵恐分崩离析，败选后的巫统没有资源，党的资产遭冻结，由于没有太大意识型态分歧，倒戈常在一念之间，造就大马政党重组局面。
潘永强强调，马来西亚民主转型过程的政党板块重组最少需要3到5年，顺利重整马来西亚才会迈向新政治秩序。（中央社）
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