在与美国进行贸易谈判之际 中国似乎慎言“中国制造2025”

据中国当局发给地方政府的最新通知，在中美两国正在就解决贸易争端进行谈判之际，中国似乎正在慎言 “ 中国制造 2025” 高科技发展计划。





中国当局已经不再提 “ 中国制造 2025” 。中国 2015 年提出这项战略并大力推进，旨在帮助中国在高科技领域赶超全球发达国家。





该计划是中国到 2050 年实现成为世界制造强国的目标的核心，将在半导体、机器人、航空航天、新能源汽车和人工智能等领域挑战美国的主导地位。





但该战略为了缩小中国与其它国家在科技方面的差距而公开动用政府支持与补贴，引起了西方的警觉以及美国的反弹。





美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 表示，中国显然不再强调 “ 中国制造 2025” ，以应对来自美国和其他国家的反对， “ 但这并不意味着他们放弃了它。 ”





他对 CNBC 电视称，预计中国将发展更加先进的科技，对此他并不反对。





“ 我们反对的是使用不当的方法，比如窃取机密、强迫技术转让等做法， ” 罗斯在谈及中国时称。 “ 我们非常愿意与他们进行直接竞争，只要是公平竞争环境。 ”





中国国务院在 2016 年给地方政府的指导意见中称，对于那些推动实施 “ 中国制造 2025” 、并促进工业增长和制造业升级的地方政府应给予优先支持。





官媒周三报导的最新指导意见中， “ 中国制造 2025” 的字眼已经删除。





中国信息报援引国务院新印发的文件称，对那些推动工业稳步增长和升级的地方政府应给予优先支持。





国务院还在最新指导意见中呼吁加大支持力度促进外贸和外资稳定增长。





华尔街日报周三引述听取简报的消息人士报导，中国拟以一个新倡议来取代 “ 中国制造 2025” 的计划，以淡化中国寻求主导制造业的努力，并对外国企业的参与持更开放的态度。





华尔街日报报导称，新计划可能在明年年初出台。

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路透社

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