黑莉自曝：曾利用特朗普捉摸不定的性格 威胁他国

特朗普的行事风格变幻莫测，令人捉摸不定。她却说，总统的这一特点是一笔 “ 财富 ” ，她经常利用特朗普 “ 不可预知 ” 的性格完成任务。

据美国全国广播公司（ NBC ） 12 日报道，年底即将卸任的美国常驻联合国代表黑莉接受 NBC“ 今日 ” 节目的采访。在采访中，黑莉谈到了自己在联合国工作时，能够化总统 “ 不可预测 ” 的天性为 “ 无可取代 ” 的优势，用来威胁他国，帮助自己完成任务。





一旦我需要打电话向特朗普汇报我们的工作时， “ 他就会 ‘ 慷慨陈词 ’ ，这时我就会回来跟代表们说， ‘ 知道吗，他很失望。我不能保证他会不会这么做，但是如果我们采取这些措施的话，他一定不会走太远 ’ 。 ”

在联合国， “ 我一直在努力做好工作， ” 黑莉说， “ 在工作中我一直保持诚实，同时利用特朗普总统变幻莫测的性格，不亮出我们的底牌。 ”

当谈到特朗普夸夸其谈，有时还会在公共场合和推特上乱说话时，黑莉称， “ 我都知道。不过我有足够的纪律性，不会让自己入戏。 ”

她在采访中谈到，美国在卡舒吉案上的微妙外交问题。黑莉称，在这件事情的处理上，美国必须要小心谨慎。

即便在特朗普多次表示，美国尚未就王储是或否参与卡舒吉谋杀案得出最终结论时，黑莉就明确批评了王储和沙特政府。 “ 因为那是沙特政府，而王储是沙特政府的领导者。所以他们都得负责，他们根本不过关。 ”





但是，除了严厉批评外，黑莉没有给沙特任何建议。她说，沙特正在帮美国打败也门的胡塞叛军、黎巴嫩的真主党武装以及世界各地的 “ 伊朗代理人 ” 。

“ 在这种情况下，我们必须和他们合作， ” 黑莉说， “ 我认为，我们需要和沙特进行严肃对话，让他们知道，我们不会宽恕他们这么做，我们不会让他们过关，再也别这么做了。 ”

“ 美国和沙特政府需要讨论接下来该怎么走。我要告诉你的很重要的一点是，沙特一直是我们对付和击败伊朗的伙伴，这一点非常重要。 ”

黑莉承认，自己和特朗普并不总是意见一致，这是因为 “ 我们的风格不同。 ”“ 我发现，这很有趣， ” 她说， “ 但最终结果就是，我可能在某些事情或方式更加强硬。但我从未偏离过总统的立场，也从未偏离过他的政策的方向。 ”

对于即将接替她担任美国常驻联合国大使的希瑟 • 诺尔特，黑莉说， “ 虽然我希望她成功， ” 但只有时间能够证明这一任命是否正确。

诺尔特被特朗普提名为美国驻联合国大使后，各方质疑铺天盖地而来，主要集中在她欠缺外交上的工作经验和资质这一方面。





“ 很多人也这么说过我， ” 黑莉说， “ 我想我们应该给她机会，向美国公众证明她的能力。 ”

“

时间会证明一切的。

”

黑莉称，自己会在诺尔特的过渡期给予她支持和帮助。

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