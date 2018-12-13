    • 2018年12月13日

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    黑莉自曝：曾利用特朗普捉摸不定的性格 威胁他国

    星期四, 十二月 13, 2018

    特朗普的行事风格变幻莫测，令人捉摸不定。她却说，总统的这一特点是一笔财富，她经常利用特朗普不可预知的性格完成任务。
    　　
    据美国全国广播公司（NBC12日报道，年底即将卸任的美国常驻联合国代表黑莉接受NBC“今日节目的采访。在采访中，黑莉谈到了自己在联合国工作时，能够化总统不可预测的天性为无可取代的优势，用来威胁他国，帮助自己完成任务。

    一旦我需要打电话向特朗普汇报我们的工作时，他就会慷慨陈词，这时我就会回来跟代表们说，知道吗，他很失望。我不能保证他会不会这么做，但是如果我们采取这些措施的话，他一定不会走太远
    　　
    在联合国，我一直在努力做好工作，黑莉说，在工作中我一直保持诚实，同时利用特朗普总统变幻莫测的性格，不亮出我们的底牌。
    　　
    当谈到特朗普夸夸其谈，有时还会在公共场合和推特上乱说话时，黑莉称，我都知道。不过我有足够的纪律性，不会让自己入戏。
    　　
    她在采访中谈到，美国在卡舒吉案上的微妙外交问题。黑莉称，在这件事情的处理上，美国必须要小心谨慎。
    　　
    即便在特朗普多次表示，美国尚未就王储是或否参与卡舒吉谋杀案得出最终结论时，黑莉就明确批评了王储和沙特政府。因为那是沙特政府，而王储是沙特政府的领导者。所以他们都得负责，他们根本不过关。

    但是，除了严厉批评外，黑莉没有给沙特任何建议。她说，沙特正在帮美国打败也门的胡塞叛军、黎巴嫩的真主党武装以及世界各地的伊朗代理人
    　　
    在这种情况下，我们必须和他们合作，黑莉说，我认为，我们需要和沙特进行严肃对话，让他们知道，我们不会宽恕他们这么做，我们不会让他们过关，再也别这么做了。
    　　
    美国和沙特政府需要讨论接下来该怎么走。我要告诉你的很重要的一点是，沙特一直是我们对付和击败伊朗的伙伴，这一点非常重要。
    　　
    黑莉承认，自己和特朗普并不总是意见一致，这是因为我们的风格不同。”“我发现，这很有趣，她说，但最终结果就是，我可能在某些事情或方式更加强硬。但我从未偏离过总统的立场，也从未偏离过他的政策的方向。
    　　
    对于即将接替她担任美国常驻联合国大使的希瑟诺尔特，黑莉说，虽然我希望她成功，但只有时间能够证明这一任命是否正确。
    　　
    诺尔特被特朗普提名为美国驻联合国大使后，各方质疑铺天盖地而来，主要集中在她欠缺外交上的工作经验和资质这一方面。

    很多人也这么说过我，黑莉说，我想我们应该给她机会，向美国公众证明她的能力。
    　　
    时间会证明一切的。黑莉称，自己会在诺尔特的过渡期给予她支持和帮助。

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