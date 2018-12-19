华为未来五年将投资20亿美元强化网络安全

中国科技巨头华为周二表示，将在未来五年内投入 20 亿美元加强网络安全，在这方面增加更多人员和升级实验室设施。目前该公司在全球范围内面临对其网络设备相关风险的担忧。





华为在其中国东莞园区举行的记者会上做出上述表示，有 20 多位国际记者到场。在这个记者会上，华为深入阐述了一些议题。

几周前，华为首席财务官 (CFO) 孟晚舟 -- 也是华为创始人任正非的女儿，在美国的要求下在加拿大被警方逮捕。

这使华为的情况更为不利。由于担忧其设备可能协助中国进行间谍活动，华为基本上已经被美国拒之门外，澳洲和新西兰也禁止其建设本国的 5G 网络。





华为轮值董事长胡厚崑说： “ 将竞争对手拒之门外并不会让自己变得更好。我们认为，任何有关华为安全方面的担忧或指控都应以事实为依据。没有事实证据，我们不接受，还要反对这些指控。 ”





胡厚崑还称，华为一直都在就其业务的独立性与世界各国政府进行沟通。他还表示，日本和法国尚未正式禁用华为的电信设备。最近有媒体报导称，这些政府将采取措施禁用华为的设备。





消息人士告诉路透，日本计划禁止政府采购华为设备。





据其他媒体报导，日本三大电信运营商计划放弃使用中国华为现有的和即将推出的五代 (5G) 设备。法国也正在考虑把一些项目加入其 “ 高度警惕 ” 名单，这个名单心照不宣针对的就是华为。

华为曾多次表示，公司不受中国政府影响。

25 份第五代移动通讯 (5G) 商业合同，略高于 11 月宣布的 22 份。 胡厚崑表示，华为已获得逾份第五代移动通讯商业合同，略高于月宣布的份。 here





他说， 5G 基站 ( 基地台 ) 出货量已经超过 10,000 个，并称华为预计今年营收将超过 1,000 亿美元，比上年增长 8.7% 。





华为是全球最大的电信网络设备供应商和第二大智能手机生产商，而且与其它大型中国科技公司不同的是，其营收有半数来自海外。





**“ 公正的结论 ”**





胡厚崑周二表示，华为希望孟晚舟案有一个 “ 公正的结论 ” 。孟晚舟于 12 月 1 日在温哥华被捕，因美国方面指控孟晚舟在关于与伊朗有关联的交易方面对多家跨国银行做出误导性陈述，导致这些银行有违反美国制裁措施及遭到严重惩罚的危险。





孟晚舟在等待有关引渡到美国的裁决。该案搅动全球市场，因担心这会加剧中美两国已然因贸易问题而出现的紧张关系。





孟晚舟在证词中称其是无辜的，若被引渡到美国，将就指控进行抗辩。

胡厚崑称，孟晚舟被捕案没有影响公司高层的出行。

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路透社

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