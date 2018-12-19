美财政部长：美中计划在明年1月举行贸易会谈

美国财政部长姆努钦周二接受彭博社采访时表示，美国和中国计划在明年 1 月举行贸易会谈，争取在最后期限前达成协议。





姆努钦表示，双方最近几周进行了几次电话交谈，并计划进一步举行正式会谈。





自美国总统特朗普与中国国家主席习近平于 12 月 1 日达成贸易休战协议以来，两国一直没有透露面对面会晤的计划。





姆努钦表示 :“ 我们正在确认几次会议的后勤安排，我们决心确保合理利用时间，努力解决这个问题。 ” 他说，双方现在都在努力在最后期限前 “ 达成协议 ” 。





特朗普同意在 3 月 1 日前，暂停将 2000 亿中国商品的关税从 10% 上涨到 25% 。作为回报，中国同意恢复购买美国大豆，并宣布降低去年夏天对美国汽车出口征收的报复性关税。





姆努钦表示，减少美国对华贸易逆差仍然是特朗普政府的一项主要任务，但美国还致力于确保中国进行经济结构改革，这也将有助于贸易平衡。





特朗普政府内的鹰派长期坚称，不应该相信中国的任何改革承诺。但姆努钦表示，双方已经同意，任何最终协议都是 “ 可执行的和可核查的，并有具体的日期 ” 。





谈及华为案对谈判的影响，姆努钦称，中国明白，贸易谈判和华为问题是

“

分开的轨道

”

。他表示，他和特朗普在

G20

阿根廷峰会与习近平见面时，都不知道华为首席财务官孟晚舟被捕。（中国之音）

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