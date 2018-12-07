中国税务总局称尽快提出更大规模、更具普惠性的减税降负政策建议

中国税务总局相关负责人最新表示，尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议，特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施。
税务总局网站周四稍晚发布新闻稿称，从今年5月1日起陆续实施的深化增值税改革三项措施5-10月合计减税2,980亿元人民币；个人所得税改革10月实施就减税316亿元。
“在减税效应的作用下，今年税收收入增幅体现了明显的‘前高后低’特点。”税务总局称，前11个月，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）比上年同期增长9.5%，其中，前四个月增长16.8%，5-11月增幅回落到4.7%。
税务总局指出，降低增值税税率实现净减税1,794亿元，增值税留抵退税共计1,148亿元，统一小规模纳税人标准减税38亿元。
而个税改革礼包更多惠及中低收入人群，税务总局所得税司司长罗天舒介绍，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占改革前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。
另据据税务总局收入规划核算司副司长郑小英介绍，高新技术企业减按15%税率征收所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等支持创新发展的税收优惠政策共减税4,727亿元，同比增长38%。
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