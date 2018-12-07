    • 2018年12月7日

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    中国税务总局称尽快提出更大规模、更具普惠性的减税降负政策建议

    星期五, 十二月 07, 2018 ,

    中国税务总局相关负责人最新表示，尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议，特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施。

    税务总局网站周四稍晚发布新闻稿称，从今年51日起陆续实施的深化增值税改革三项措施5-10月合计减税2,980亿元人民币；个人所得税改革10月实施就减税316亿元。

    在减税效应的作用下，今年税收收入增幅体现了明显的前高后低特点。税务总局称，前11个月，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）比上年同期增长9.5%，其中，前四个月增长16.8%5-11月增幅回落到4.7%

    税务总局指出，降低增值税税率实现净减税1,794亿元，增值税留抵退税共计1,148亿元，统一小规模纳税人标准减税38亿元。

    而个税改革礼包更多惠及中低收入人群，税务总局所得税司司长罗天舒介绍，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占改革前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%

    另据据税务总局收入规划核算司副司长郑小英介绍，高新技术企业减按15%税率征收所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等支持创新发展的税收优惠政策共减税4,727亿元，同比增长38%

    符合条件的小型微利企业减半征收企业所得税、月销售额3万元以下小微企业免征增值税等支持小微企业发展的税收优惠政策共减税1,825亿元，同比增长37.1%，惠及超过3,000万户的小微企业；支持促进创业就业的税收优惠政策减税237亿元，同比增长10.2%。（路透社）

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