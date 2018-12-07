中国税务总局称尽快提出更大规模、更具普惠性的减税降负政策建议

中国税务总局相关负责人最新表示，尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议，特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施。





税务总局网站周四稍晚发布新闻稿称，从今年 5 月 1 日起陆续实施的深化增值税改革三项措施 5-10 月合计减税 2,980 亿元人民币；个人所得税改革 10 月实施就减税 316 亿元。





“ 在减税效应的作用下，今年税收收入增幅体现了明显的 ‘ 前高后低 ’ 特点。 ” 税务总局称，前 11 个月，全国税务部门组织税收收入（扣除出口退税）比上年同期增长 9.5% ，其中，前四个月增长 16.8% ， 5-11 月增幅回落到 4.7% 。





税务总局指出，降低增值税税率实现净减税 1,794 亿元，增值税留抵退税共计 1,148 亿元，统一小规模纳税人标准减税 38 亿元。





而个税改革礼包更多惠及中低收入人群，税务总局所得税司司长罗天舒介绍， 10 月领取工资薪金所得在 2 万元以下的纳税人，减税幅度都超过 50% ，占改革前纳税人总数的 96.1% ，减税金额达 224 亿元，占当月总减税规模的 70.9% 。





另据据税务总局收入规划核算司副司长郑小英介绍，高新技术企业减按 15% 税率征收所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等支持创新发展的税收优惠政策共减税 4,727 亿元，同比增长 38% 。





符合条件的小型微利企业减半征收企业所得税、月销售额

3

万元以下小微企业免征增值税等支持小微企业发展的税收优惠政策共减税

1,825

亿元，同比增长

37.1%

，惠及超过

3,000

万户的小微企业；支持促进创业就业的税收优惠政策减税

237

亿元，同比增长

10.2%

。（路透社）

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