    • 2018年12月17日

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    美加外长就孟晚舟与两加拿大公民被捕发声 北京回应

    星期一, 十二月 17, 2018 ,

    针对美国与加拿大辩解声称孟晚舟被捕是遵守相关法治和规则，中国外交部表示美加此举是现代版皇帝的新装，让世人耻笑，并要求释放被非法拘押的中国公民。

    1214日，加拿大外交部长方慧兰(Chrystia Freeland)和国防部长石俊(Harjit Singh Sajjan)与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和国防部长马蒂斯(James Mattis)就孟晚舟案件牵涉出的一系列问题举行二加二会谈。 

    会后，弗里兰表示逮捕华为首席财务官（CFO）孟晚舟而只是按照规定办事，这是一个履行国际条约义务和遵守法治的问题，加方将确保目前的司法程序仍然是非政治性的。   

    蓬佩奥则在记者会上表示，世界各国都应妥善对待他国公民，被非法拘留的加拿大公民应该被释放。他还强调中美间正在进行一系列贸易谈判，而且美国正在进行孟晚舟的引渡程序，将继续通过法律程序取得相关结果 

    北京时间1217日，中国外交部记者会上，有记者表示在美加“2+2”部长级对话会期间,加拿大外长在谈到拘捕中方有关企业高管时称,“加是依据法治原则和国际条约的义务进行的,美加都是遵守法治和规则的国家。美国国务卿蓬佩奥称,“非法拘押加公民是不能接受的,他们应该被释放 

     对此，中国外交部发言人华春莹表示,关于加拿大方面应美方要求非法拘押中国公民一事,中方已多次阐明了原则立场。 

     我想说的是,当这么多的事情发生以后,美加还自诩为遵守法治和规则’,令人吃惊。在我看来,这无异于现代版的皇帝的新装。无论他们以怎样堂皇的托词披上什么合法的外衣,都无不大写着对事实的无视,对法治的蔑视,让世人耻笑。” 

     华春莹表示，中方强烈敦促加方立即改正错误，释放被非法拘押的中国公民，切实保障有关人士的合法正当权益，强烈敦促美方立即撤销对有关人士的逮捕令。（多维新闻）

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