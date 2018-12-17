美加外长就孟晚舟与两加拿大公民被捕发声 北京回应

针对美国与加拿大辩解声称孟晚舟被捕是遵守相关法治和规则，中国外交部表示美加此举是现代版“皇帝的新装”，让世人耻笑，并要求释放被非法拘押的中国公民。
12月14日，加拿大外交部长方慧兰(Chrystia Freeland)和国防部长石俊(Harjit Singh Sajjan)与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)和国防部长马蒂斯(James Mattis)就孟晚舟案件牵涉出的一系列问题举行“二加二”会谈。
会后，弗里兰表示逮捕华为首席财务官（CFO）孟晚舟而只是“按照规定办事”，这是一个履行国际条约义务和遵守法治的问题，加方将确保目前的司法程序仍然是非政治性的。
蓬佩奥则在记者会上表示，世界各国都应妥善对待他国公民，被非法拘留的加拿大公民应该被释放。他还强调中美间正在进行一系列贸易谈判，而且美国正在进行孟晚舟的引渡程序，“将继续通过法律程序取得相关结果”。
对此，中国外交部发言人华春莹表示,关于加拿大方面应美方要求非法拘押中国公民一事,中方已多次阐明了原则立场。
“我想说的是,当这么多的事情发生以后,美加还自诩为‘遵守法治和规则’,令人吃惊。在我看来,这无异于现代版的‘皇帝的新装’。无论他们以怎样堂皇的托词披上什么合法的外衣,都无不大写着对事实的无视,对法治的蔑视,让世人耻笑。”
华春莹表示，中方强烈敦促加方立即改正错误，释放被非法拘押的中国公民，切实保障有关人士的合法正当权益，强烈敦促美方立即撤销对有关人士的逮捕令。（多维新闻）
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