美加外长就孟晚舟与两加拿大公民被捕发声 北京回应

针对美国与加拿大辩解声称孟晚舟被捕是遵守相关法治和规则，中国外交部表示美加此举是现代版 “ 皇帝的新装 ” ，让世人耻笑，并要求释放被非法拘押的中国公民。





12 月 14 日，加拿大外交部长方慧兰 (Chrystia Freeland) 和国防部长石俊 (Harjit Singh Sajjan) 与美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 和国防部长马蒂斯 (James Mattis) 就孟晚舟案件牵涉出的一系列问题举行 “ 二加二 ” 会谈。





会后，弗里兰表示逮捕华为首席财务官（ CFO ）孟晚舟而只是 “ 按照规定办事 ” ，这是一个履行国际条约义务和遵守法治的问题，加方将确保目前的司法程序仍然是非政治性的。





蓬佩奥则在记者会上表示，世界各国都应妥善对待他国公民，被非法拘留的加拿大公民应该被释放。他还强调中美间正在进行一系列贸易谈判，而且美国正在进行孟晚舟的引渡程序， “ 将继续通过法律程序取得相关结果 ” 。





北京时间

12

月

17

日，中国外交部记者会上，有记者表示在美加

“2+2”

部长级对话会期间

,

加拿大外长在谈到拘捕中方有关企业高管时称

,“

加是依据法治原则和国际条约的义务进行的

,

美加都是遵守法治和规则的国家

”

。美国国务卿蓬佩奥称

,“

非法拘押加公民是不能接受的

,

他们应该被释放

”

。





对此，中国外交部发言人华春莹表示

,

关于加拿大方面应美方要求非法拘押中国公民一事

,

中方已多次阐明了原则立场。





“

我想说的是

,

当这么多的事情发生以后

,

美加还自诩为

‘

遵守法治和规则

’,

令人吃惊。

在我看来

,

这无异于现代版的

‘

皇帝的新装

’

。无论他们以怎样堂皇的托词披上什么合法的外衣

,

都无不大写着对事实的无视

,

对法治的蔑视

,

让世人耻笑。

”





华春莹表示，中方强烈敦促加方立即改正错误，释放被非法拘押的中国公民，切实保障有关人士的合法正当权益，强烈敦促美方立即撤销对有关人士的逮捕令。（多维新闻）

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