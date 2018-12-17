英首相警告：欧盟不让步 脱欧协议将毫无价值

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间 14 日，英国首相特蕾莎 • 梅再次前往布鲁塞尔与欧盟磋商脱欧协议。在与多方协商无果的情况下，她警告称，如果欧盟不就协议内容做出让步，现有的脱欧协议草案不用英国国会投票，就已经被拒绝。





据报道， 14 日，特蕾莎 • 梅与欧盟 27 个成员国领导人、欧洲理事会主席图斯克分别举行了会谈。谈判结果令她感到失望和无助。

几天前，特蕾莎 • 梅刚刚从她所领导的英国保守党反对派发起的不信任投票中惊险过关。在此次不信任投票中，尽管有 200 名保守党议员投票支持特蕾莎 • 梅，但仍有 117 名党内议员表达了对她继续担任英国首相的不信任。这也是特蕾莎 • 梅被迫宣布推迟国会就 “ 脱欧 ” 协议草案表决时间的重要原因。

目前，英国首相特蕾莎 • 梅对保守党内反对派与工党等在野党联合反对脱欧协议表示担心。该协议一旦遭到国会否决，特蕾莎 • 梅作为与欧盟签署脱欧协议主要支持者，其首相地位将会不保。

为了让反对派对现有的脱欧协议草案更加满意，特蕾莎 • 梅希望再次通过与欧盟交涉，在北爱尔兰 “ 边境保障条款 ” 问题上争取到欧盟的政治和法律保证。





据报道，英国议会中的北爱尔兰民主统一党对现有脱欧草案 “ 保障条款 ” 表示不满。该党认为，如果无法找到其他办法来避免北爱尔兰同爱尔兰之间形成 “ 硬边界 ” ，该条款将会使北爱尔兰与欧盟的关系同英国其他地区相比更为紧密，从而会让北爱尔兰处于宪法上的脆弱地位。

据参加了 14 日欧盟首脑峰会的英国官员透露，特蕾莎 • 梅提出，现有的脱欧方案不足以在英国国会获得通过。她要求欧盟为北爱尔兰边界 “ 后备方案 ” 作出保证，确保其不会永久有效，从而令英国无法实现真正的脱欧。

消息人士称，特蕾莎 • 梅还特别就该问题与法国总统马克龙、德国总理默克尔、荷兰首相吕特和欧洲理事会主席图斯克进行了交流。特蕾莎 • 梅称，如若欧盟不在北爱尔兰 “ 后备方案 ” 问题上作出让步，那么双方在过去 18 个月来通过谈判所达成的脱欧协议草案将毫无价值，意味着将会有 “ 硬脱欧 ” 的可能性。

报道称，欧盟委员会主席容克认为，目前英国脱欧情况不明确，欧盟应促请英方尽快表明观点。

容克表示，将在

19

日公布无协议脱欧的应变方案。而特蕾莎

•

梅则指出，未来数日仍会和欧盟讨论协议细则，她承认双方未能就

“

后备方案

”

达成共识。

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