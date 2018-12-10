    • 2018年12月10日

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    普京称矿藏值30万亿 俄破冰船“护航”北极战略

    星期一, 十二月 10, 2018

    北极到底有多重要？这里的矿藏价值30万亿美元——普京对北极价值的概括简洁明了。
    　　
    而美国地质勘探局的解释则更为详尽——北极蕴藏着900亿桶石油、50.97万亿立方米天然气，以及储量丰富的铜、铅、钴、镍、钼、锌、黄金、白金、钻石、铁矿石、煤炭和铀等矿产资源。
    　　
    俄罗斯计划在北极地区建造13座空军基地，并投入一大批专为北极环境设计的装甲车辆以及军舰。但是要说到争夺北极的王牌，强大的破冰船队才是当仁不让。

    俄新社评论称，无论是开发北极资源，抑或是开辟航道，都离不开货真价实的破冰船队，前者才是在北极地区开展一切军事行动和民用建设的实力保障。
    　　
    俄罗斯使用核动力破冰船征服北极的历史，源于被称为红色极地巨兽列宁号核动力破冰船。
    　　
    列宁号于1959年首航出海，是全球首款核动力水面舰艇。列宁号也因此被誉为当时苏联工业成就的典范——全船7万余个零件，焊缝总长超过6000公里。

    列宁号在北海航线上服役30年，总共行驶65.44万海里（1海里约为1.8公里），破冰里程达到56.06万海里，相当于环绕地球赤道30圈。
    　　
    紧随列宁号服役的，是体积更大、动力更为强劲的北极号核动力破冰船，它成为世界上第一艘驶抵北极点的水面舰船。以这2艘破冰巨兽为代表，苏联建成了一支强大的核动力破冰船队。
    　　
    但是在苏联解体后，俄罗斯的核动力破冰船队却有很长一段时间都是在吃老本。而随着北极资源和航运的高价值图景越来越清晰，各国围绕该地区的竞争也变得日益激烈，俄罗斯对北极的热情又重新焕发。

    俄国家原子能公司总经理阿列克谢·利哈乔夫表示，为给俄罗斯北极战略护航，该公司将在5年内造出10艘破冰船。其中新一代的领袖级核动力破冰船将建成3艘，其排水量7.1万吨，接近超级航母，被设计能够装载集装箱式导弹及火炮系统，号称极地猎手。在俄罗斯的规划中，未来他们将建成一支包括40多艘重型破冰船的极地舰队。
    　　
    而与之相对应的，美国目前只有一艘海岸警卫队的极地破冰船，美国海岸警卫队司令卡尔·舒尔茨上将说，美国至少需要6艘破冰船，其中3艘应该是重型破冰船。
    　　
    中国目前也只有1艘极地破冰船雪龙号，但据悉中国首艘国产雪龙2”号破冰船已经下水，预计明年就能投入使用，而且中国已开始竞标建造一艘核动力破冰船，用于破冰、在极地开辟航道并提供电力
    　　
    全球航运、国际贸易和能源供应的现状及规则未来都可能因北极而改写，北极的争夺战必将愈加激烈。而核动力破冰船舰队，或成为这场北极冰雪暗战中最重要的砝码。

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