普京称矿藏值30万亿 俄破冰船“护航”北极战略

北极到底有多重要？这里的矿藏价值 30 万亿美元 —— 普京对北极价值的概括简洁明了。

而美国地质勘探局的解释则更为详尽 —— 北极蕴藏着 900 亿桶石油、 50.97 万亿立方米天然气，以及储量丰富的铜、铅、钴、镍、钼、锌、黄金、白金、钻石、铁矿石、煤炭和铀等矿产资源。

俄罗斯计划在北极地区建造 13 座空军基地，并投入一大批专为北极环境设计的装甲车辆以及军舰。但是要说到争夺北极的 “ 王牌 ” ，强大的破冰船队才是当仁不让。





俄新社评论称，无论是开发北极资源，抑或是开辟航道，都离不开 “ 货真价实 ” 的破冰船队，前者才是在北极地区开展一切军事行动和民用建设的实力保障。

俄罗斯使用核动力破冰船征服北极的历史，源于被称为 “ 红色极地巨兽 ” 的 “ 列宁 ” 号核动力破冰船。

“ 列宁 ” 号于 1959 年首航出海，是全球首款核动力水面舰艇。 “ 列宁 ” 号也因此被誉为当时苏联工业成就的典范 —— 全船 7 万余个零件，焊缝总长超过 6000 公里。





“ 列宁 ” 号在北海航线上服役 30 年，总共行驶 65.44 万海里（ 1 海里约为 1.8 公里），破冰里程达到 56.06 万海里，相当于环绕地球赤道 30 圈。

紧随 “ 列宁 ” 号服役的，是体积更大、动力更为强劲的 “ 北极 ” 号核动力破冰船，它成为世界上第一艘驶抵北极点的水面舰船。以这 2 艘破冰 “ 巨兽 ” 为代表，苏联建成了一支强大的核动力破冰船队。

但是在苏联解体后，俄罗斯的核动力破冰船队却有很长一段时间都是在 “ 吃老本 ” 。而随着北极资源和航运的高价值图景越来越清晰，各国围绕该地区的竞争也变得日益激烈，俄罗斯对北极的 “ 热情 ” 又重新焕发。





俄国家原子能公司总经理阿列克谢 · 利哈乔夫表示，为给俄罗斯北极战略 “ 护航 ” ，该公司将在 5 年内造出 10 艘破冰船。其中新一代的领袖级核动力破冰船将建成 3 艘，其排水量 7.1 万吨，接近超级航母，被设计能够装载集装箱式导弹及火炮系统，号称 “ 极地猎手 ” 。在俄罗斯的规划中，未来他们将建成一支包括 40 多艘重型破冰船的极地舰队。

而与之相对应的，美国目前只有一艘海岸警卫队的极地破冰船，美国海岸警卫队司令卡尔 · 舒尔茨上将说，美国至少需要 6 艘破冰船，其中 3 艘应该是重型破冰船。

中国目前也只有 1 艘极地破冰船 “ 雪龙 ” 号，但据悉中国首艘国产 “ 雪龙 2” 号破冰船已经下水，预计明年就能投入使用，而且中国已开始竞标建造一艘核动力破冰船，用于 “ 破冰、在极地开辟航道并提供电力 ” 。

全球航运、国际贸易和能源供应的现状及规则未来都可能因北极而改写，北极的争夺战必将愈加激烈。而核动力破冰船舰队，或成为这场北极

“

冰雪暗战

”

中最重要的砝码。

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